«Боруссия» Дортмунд – «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.63. Победа «Вердера» оценивается за 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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завтра, 17:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.
Форма команд
«Боруссия» Дортмунд находится в не самой лучшей форме и терпит неудачи в разных турнирах. Перед стартом очередного тура команда располагается на 10 месте с 25 баллами и даже уступает один пункт нынешнему сопернику. В случае победы «желто-черные» смогут обойти соперника из Бремена, а при удачных раскладах подняться еще выше по таблице. Два последних матча «Боруссии» завершились поражением от «Болоньи» в Лиге чемпионов (1:2) и неудачей с «Айнтрахтом» (0:2).
«Вердер» в последних матчах выступает также неудачно и мог быть гораздо выше, если бы не терял очки. Коллектив из Бремена идет на девятой позиции с 26 баллами и с учетом турнирного положения, ему хватит и ничьи, чтобы не пропустить вперед «шмелей». Победа и вовсе позволит оторваться от «Боруссии» и обойти других соперников. Два последних матча «Вердера» завершились поражением от «Аугсбурга» (0:2) и ничьей с «Хайденхаймом» (3:3).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Вердера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ·«Боруссия» Дортмунд проиграла уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Боруссия» Дортмунд выиграл три из пяти последних матчей при одном поражении
Прогноз
«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, но учитывая форму хозяев ставить на это слишком рискованно. Предлагаем обратить внимание на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.