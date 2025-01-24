«Боруссия» Дортмунд – «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2025)

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сегодня, 16:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.63. Победа «Вердера» оценивается за 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд находится в не самой лучшей форме и терпит неудачи в разных турнирах. Перед стартом очередного тура команда располагается на 10 месте с 25 баллами и даже уступает один пункт нынешнему сопернику. В случае победы «желто-черные» смогут обойти соперника из Бремена, а при удачных раскладах подняться еще выше по таблице. Два последних матча «Боруссии» завершились поражением от «Болоньи» в Лиге чемпионов (1:2) и неудачей с «Айнтрахтом» (0:2).

«Вердер» в последних матчах выступает также неудачно и мог быть гораздо выше, если бы не терял очки. Коллектив из Бремена идет на девятой позиции с 26 баллами и с учетом турнирного положения, ему хватит и ничьи, чтобы не пропустить вперед «шмелей». Победа и вовсе позволит оторваться от «Боруссии» и обойти других соперников. Два последних матча «Вердера» завершились поражением от «Аугсбурга» (0:2) и ничьей с «Хайденхаймом» (3:3).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Вердера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

·«Боруссия» Дортмунд проиграла уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд выиграл три из пяти последних матчей при одном поражении

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, но учитывая форму хозяев ставить на это слишком рискованно. Предлагаем обратить внимание на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.