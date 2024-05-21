«Дженоа» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (24.05.2024)

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вчера, 23:26

Ставки букмекеров

«Болонья» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 2.13. Сделать свой выбор на вариант «обе забьют» можно по 1.97.

Форма команд

«Дженоа» уверенно провел сезон и перед заключительным туром идет в середине турнирной таблице, а именно на 11 месте. Коллектив набрал 46 баллов и опережает на один пункт «Монцу». Для хозяев матч не имеет турнирного значения, но и сдаваться на своем стадионе более серьезному сопернику они не собираются. Два последних поединка «Дженоа» завершились выездным поражением от «Ромы» (0:1) и домашней победой с «Сассуоло» (2:1).

«Болонья» в прошлом туре каким-то чудом упустила победу над «Ювентусом» (3:3) и теперь продолжает борьбу за третье место. Команда с набранными 68 баллами опережает «старую синьору» лишь по дополнительным характеристикам и будет стараться победить, чтобы не зависеть от результата туринского клуба. В еще одной недавней встрече в рамках чемпионата Италии «Болонья» обыграла на выезде «Наполи» (2:0).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграл лишь три матча из десяти последних в чемпионате Италии

«Болонья» не проигрывает на выезде уже восемь поединков подряд

«Дженоа» выиграл лишь два матча из пяти последних с «Болоньей» при одном поражении

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды постараются красиво завершить чемпионат и наверняка отметятся голами в этой игре. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.