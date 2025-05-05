«Дженоа» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (5.05.2025)

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сегодня, 00:08

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает предпочтение гостям в этой встрече, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 1.8. Успех «Дженоа» оценивается за 4.6. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.87. Низовой исход матча отличается от противоположного ТМ 2.5 стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Дженоа» в данный момент занимает 13-е место в таблице с 39 очками и на 13 баллов отрывается от зоны вылета. Из Кубка Италии команда вылетела на стадии 1/16 от «Сампдории» (1:2). Два последних матча «Дженоа» завершились поражением дома от «Лацио» (0:2), и поражением на выезде от «Комо» (0:1)

«Милан» в чемпионате Италии в данный момент занимает девятую строчку, имея 54 очка. От зоны еврокубков, его отделяют девять баллов. Команда также прошла в финал Кубка Италии, где встретиться с «Болоньей». Два последних матча «Милана» завершились победами на выезде над «Интером» (3:0), и «Венецией» (2:0).

Информация для ставок

В трех последних матчах «Дженоа» не побеждал

Три из четырех последних матчей «Милан» выиграл

В двух последних выездных матчах «Милан» не пропускал

Прогноз

Анализируя две команды, предлагаем поверить в них, и сделать ставку на исход «Обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.