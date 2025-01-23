«Фенербахче» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (23.01.2025)

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сегодня, 19:25

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.05. В случае победы «Лиона», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.82 за тотал больше 3 мячей, а тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Фенербахче» не смог добиться уверенных результатов и за шесть туров набрал лишь восемь очков, поэтому в последних двух поединках придется постараться, чтобы зацепиться за зону плей-офф. Сейчас коллектив располагается на 22 месте и коллективу важно обыгрывать «Лион» на своем поле, чтобы претендовать на более высокие места. Два последних матча «Фенербахче» завершились уверенной победой над «Адана Демирспор» (4:0) и успехом с «Коньяспором» (3:2).

«Лион» неплохо выглядит в этой Лиге Европы и заслуженно занимает четвертое место с 13 баллами и отставанием от лидера в три очка. Команда рассчитывает остаться в топ-8 по итогам группового раунда и для этого желательно набрать очки в Турции. В случае неудачи у французского клуба могут появиться проблемы с выполнением этой задачи. Два последних матча «Лиона» завершились ничьей с «Тулузой» (0:0) и поражением от «Бреста» (1:2).

Информация для ставок

«Лион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фенербахче» одержал семь побед в десяти последних поединках на своем поле

«Фенербахче» проиграл все четыре встречи с «Лионом»

Прогноз

«Фенербахче» будет атаковать большими силами и наверняка забьет, но с такой же вероятностью не сможет сохранить свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.