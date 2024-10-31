«Комо» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (31.10.2024)

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вчера, 20:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Лацио». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Комо» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Комо» в своем первом сезоне Серии А очень старается задержаться в элитном дивизионе и борется за каждый балл. Сейчас команда располагается на 13 месте с девятью баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В игре с «Лацио» любой результат для хозяев кроме поражения будет вполне приемлемым. Два последних матча «Комо» завершились поражением от «Торино» (0:1) и ничьей с «Пармой» (1:1).

«Лацио» в последних поединках выглядит неплохо и в большинстве матчей добился победы. Команда идет на шестом месте с 16 баллами и стремится в группу лидеров, от которой находится на расстоянии двух-трех очков. В игре с «Комо» гости намерены серьезно отнестись к сопернику и не дать ему шансов на поле. Два последних матча «Лацио» завершились крупной победой над «Дженоа» (3:0) и «Твенте» в Лиге Европы (2:0).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Комо» завершились исходом «обе забьют»

«Лацио» выиграл два последних матча с «Комо»

Прогноз

«Лацио» считается фаворитом в этом противостоянии и должен добывать победу, ведь очки римскому клубу очень нужны. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мостбет.