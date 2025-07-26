«Крузейро» — «Сеара». Прогноз на матч Серии А Бразилии (27.07.2025)

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вчера, 22:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Крузейро». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Сеары» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.

Форма команд

«Крузейро» занимает первое место с 34 баллами, отрыв от второго места всего один балл. Такое положение команды позволяет ей пройти в групповой этап Кубка Либертадорес. Два последних матча «Крузейро» завершились ничьей с «Коринтиансом» (0:0) и домашней победой над «Жувентуде» (4:0).

«Сеара» имеет не лучшие показатели сезона и находится во второй половине таблицы. Клуб занимает 13 место с 18 очками и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В прошлом туре команда проиграла в домашнем поединке «Мирассолу» (0:2), а ранее уступил «Интернасьоналю» (0:1).

Информация для ставок

«Крузейро» не проигрывает на протяжении пяти встреч

«Сеара» проиграла шесть из десяти игр

Пять последних матчей «Сеары» завершились с тоталом меньше 2.5 голов

Прогноз

Команды явно с разными задачами на сезон, «Крузейро» необходимо его выигрывать. Сделать ставку на победу «Крузейро» можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Мостбет.