«Лион» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (22.09.2024)

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22 сентября 2024, 19:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Марсель». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.35. Победа «Лиона» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Лион» выиграл всего одну игру из пяти последних и такой затянувшийся кризис в команде очень беспокоит болельщиков. Коллектив на данный момент занимает 15 место с четырьмя баллами и совсем близко находится к зоне вылета. В случае поражения шансы опуститься на последние места очень велики для хозяев. В прошлой игре «Лион» сыграл вничью на выезде с «Лансом» (0:0), а ранее обыграл в результативном матче «Страсбур» (4:3).

«Марсель» после четырех матчей Лиги 1 набрал 10 очков, что является неплохим результатом и сейчас отстает на три пункта от двух лидеров турнирной таблицы и имеет игру в запасе. В случае победы гости смогут присоединиться к « ПСЖ » и «Монако» и стать одним из лидеров Лиги 1, что является отличной мотивацией. Два последних матча «Марселя» завершились победами над «Ниццой» (2:0) и «Тулузой» (3:1).

Информация для ставок

«Лион» проиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

Пять выездных матчей «Марселя» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Лион» выиграл два из пяти матчей с «Марселем» при трех поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Лиону» тяжело дается начало сезона, но в принципиально матче с «Марселем» от хозяев стоит ждать максимальной самоотдачи. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55.