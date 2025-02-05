«Милан» — «Рома». Прогноз на матч кубка Италии (05.02.2025)

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сегодня, 02:42

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 2.1. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.5.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.92. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Милан» тяжело найти среди лидеров турнирной таблицы Серии А, но команда старается улучшать свою игру и готовится к матчам Лиги чемпионов. Кубок Италии важный турнир для всех команд, поэтому мотивации у «россонери» будет достаточно. «Рома» серьезный соперник, однако коллектив играет на своем поле и это определенно преимущество. Два последних матча «Милана» завершились поражением в Лиге чемпионов от «Динамо» Загреб (1:2) и ничьей с «Интером» в Серии А.

«Рома» очень плохо выступает в нынешнем сезоне, но в последний месяц команда смогла немного проводит не самый сильный сезон, однако во всех турнирах для команды еще далеко не все потеряно. Что касается кубка Италии, то здесь у римлян набольшие шансы побороться за трофей, если удастся обыграть на пути соперников, не слабее себя. Два последних матча «Ромы» завершились спасенной ничьей с «Наполи» (1:1) и победой над «Айнтрахтом» (2:0) в Лиге Европы.

Информация для ставок

Четыре из шести домашних матчей «Милана» завершились ничьими

«Рома» проиграла одну встречу из десяти последних

«Милан» проиграл три из четырех последних поединков «Роме»

Прогноз

«Милан» играет на своем стадионе и постарается использовать это преимущество, чтобы улучшить статистику встреч с «Ромой» и выйти в полуфинал. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мостбет.