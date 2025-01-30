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«Олимпиакос» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

сегодня, 02:09
Олимпиакос

Ставки букмекеров

Большим фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.32. Поверить в успех «Карабаха» в букмекерской конторе Мостбет предлагают по коэффициенту 10, а ничейный исход будет стоить 5.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.57, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Олимпиакос» после семи туров Лиги Европы набрал 12 очков и даже имеет небольшие шансы попасть в топ-8, но там будет все зависеть от других результатов. Коллективу главное обыграть в последнем туре «Карабах», который в этом сезоне не блещет результатами, однако его недооценивать нельзя, иначе можно поплатиться. Два последних матча «Олимпиакоса» завершились ничьей с «Панатинаикосом» (1:1) и минимальной победой в Лиге Европы над «Порту» (1:0).

«Карабах» не имеет турнирной мотивации, ведь набрал всего три пункта и теперь просто доигрывает групповой этап. Команда располагается на 34 месте и постарается достойно выглядеть в Греции, однако даже ничейного результата от них никто не ожидает. Два последних матча «Карабаха» завершились поражением в чемпионате от «Турана» (1:2) и неудачей в Лиге Европы с ФКСБ на своем поле (2:3).

Информация для ставок

  • «Карабах» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Олимпиакос» не проигрывает уже 18 поединков подряд во всех турнирах
  • «Карабах» переиграл «Олимпиакос» три года назад по сумме двух матчей с общим счетом (3:0).

Прогноз

«Олимпиакос» играет на своем поле и постарается захватить инициативу, а «Карабах» будет больше обороняться, но особых успехов вряд ли достигнет. Рекомендуем сделать ставку на победу «Олимпиакоса» в первом тайме по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мостбет.

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