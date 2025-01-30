«Олимпиакос» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 02:09

Ставки букмекеров

Большим фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.32. Поверить в успех «Карабаха» в букмекерской конторе Мостбет предлагают по коэффициенту 10, а ничейный исход будет стоить 5.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.57, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Олимпиакос» после семи туров Лиги Европы набрал 12 очков и даже имеет небольшие шансы попасть в топ-8, но там будет все зависеть от других результатов. Коллективу главное обыграть в последнем туре «Карабах», который в этом сезоне не блещет результатами, однако его недооценивать нельзя, иначе можно поплатиться. Два последних матча «Олимпиакоса» завершились ничьей с «Панатинаикосом» (1:1) и минимальной победой в Лиге Европы над «Порту» (1:0).

«Карабах» не имеет турнирной мотивации, ведь набрал всего три пункта и теперь просто доигрывает групповой этап. Команда располагается на 34 месте и постарается достойно выглядеть в Греции, однако даже ничейного результата от них никто не ожидает. Два последних матча «Карабаха» завершились поражением в чемпионате от «Турана» (1:2) и неудачей в Лиге Европы с ФКСБ на своем поле (2:3).

Информация для ставок

«Карабах» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Олимпиакос» не проигрывает уже 18 поединков подряд во всех турнирах

«Карабах» переиграл «Олимпиакос» три года назад по сумме двух матчей с общим счетом (3:0).

Прогноз

«Олимпиакос» играет на своем поле и постарается захватить инициативу, а «Карабах» будет больше обороняться, но особых успехов вряд ли достигнет. Рекомендуем сделать ставку на победу «Олимпиакоса» в первом тайме по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мостбет.