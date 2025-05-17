«Севилья» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Ла Лиги (18.05.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Реал» Мадрид, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.85. Поставить на «Севилью» можно по 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.
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завтра, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.35. Поставить на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Севилья» доигрывает один из самых неудачных сезонов. Она сохранила место в Ла Лиге и на данный момент занимает 14 место с 41 баллом. Команда участвовала в Кубке Испании, где дошла до 1/16, и проиграла «Альмерии» (1:4). Два последних матча «Севильи» завершились поражением от «Сельты» (2:3), и победой над «Лас-Пальмасом» (1:0).
«Реал» Мадрид лишился шансов на чемпионство. Команда завершает сезон на втором месте, независимо от результатов оставшихся матчей. В Лиге Чемпионов «сливочным» тоже не повезло, они, дойдя до 1/4, разгромно проиграли «Арсеналу» (1:5). Две последние встречи «Реала» завершились поражением от «Барселоны» (3:4), и победой над «Мальоркой» (2:1).
Информация для ставок
- «Севилья» выиграла один раз за девять матчей
- «Реал» Мадрид проиграл два матча из пяти
- Четыре последних игр «Реал» Мадрида завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Пари.