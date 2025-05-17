«Севилья» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Ла Лиги (18.05.2025)

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сегодня, 17:56

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Реал» Мадрид, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.85. Поставить на «Севилью» можно по 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.35. Поставить на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Севилья» доигрывает один из самых неудачных сезонов. Она сохранила место в Ла Лиге и на данный момент занимает 14 место с 41 баллом. Команда участвовала в Кубке Испании, где дошла до 1/16, и проиграла «Альмерии» (1:4). Два последних матча «Севильи» завершились поражением от «Сельты» (2:3), и победой над «Лас-Пальмасом» (1:0).

«Реал» Мадрид лишился шансов на чемпионство. Команда завершает сезон на втором месте, независимо от результатов оставшихся матчей. В Лиге Чемпионов «сливочным» тоже не повезло, они, дойдя до 1/4, разгромно проиграли «Арсеналу» (1:5). Две последние встречи «Реала» завершились поражением от «Барселоны» (3:4), и победой над «Мальоркой» (2:1).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла один раз за девять матчей

«Реал» Мадрид проиграл два матча из пяти

Четыре последних игр «Реал» Мадрида завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Пари.