«Сочи» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (28.05.2025)

Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают преимущество хозяевам по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Пари НН» будет стоить 3.8, а ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.83.
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1 : 2
завершен
сегодня, 19:30
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Сочи» неплохо выступал в ФНЛ, но занял пятое место с заработанными 57 очками, до зоны стыковых матчей им не хватило всего два очка. Из-за того, что «Черноморец» не прошел процедуру лицензирования РФС и не смог продолжить борьбу за место в РПЛ, «Сочи» занял его место. Два последних матча «Сочи» завершились поражениями от «Торпедо» Москва (0:1), и «Черноморца» (1:2).
«Пари НН» был достаточно близок к тому, чтобы не играть стыковые матчи, но до 12 места ему не хватило всего двух баллов. В Кубке России команда не смогла даже выйти из группы. Две последние встречи «Пари НН» завершились ничьей с аутсайдером сезона «Факел» (1:1), и поражением от «ЦСКА» (0:2).
Информация для ставок
- «Сочи» выиграл четыре матча из десяти
- «Пари НН» проиграл всего два раза за пять прошедших матча
- Пять выездных матчей «Пари НН» завершились поражениями
Прогноз
Советуем сделать ставку на тотал больше 2.5 по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.