«Сочи» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (28.05.2025)

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вчера, 23:22

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество хозяевам по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Пари НН» будет стоить 3.8, а ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.83.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Сочи» неплохо выступал в ФНЛ , но занял пятое место с заработанными 57 очками, до зоны стыковых матчей им не хватило всего два очка. Из-за того, что «Черноморец» не прошел процедуру лицензирования РФС и не смог продолжить борьбу за место в РПЛ , «Сочи» занял его место. Два последних матча «Сочи» завершились поражениями от «Торпедо» Москва (0:1), и «Черноморца» (1:2).

«Пари НН» был достаточно близок к тому, чтобы не играть стыковые матчи, но до 12 места ему не хватило всего двух баллов. В Кубке России команда не смогла даже выйти из группы. Две последние встречи «Пари НН» завершились ничьей с аутсайдером сезона «Факел» (1:1), и поражением от « ЦСКА » (0:2).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл четыре матча из десяти

«Пари НН» проиграл всего два раза за пять прошедших матча

Пять выездных матчей «Пари НН» завершились поражениями

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 2.5 по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.