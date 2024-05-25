«Торонто» — «Цинциннати». Прогноз на матч МЛС (26.05.2024)

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вчера, 19:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Цинциннати», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Торонто» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Торонто» на данный момент идет на четвертом месте с 22 баллами, но отрыв от лидеров уже успел стать достаточно солидным. Команда отстает от первого места на девять пунктов, а от нынешнего соперника на восемь очков и только домашняя победа может сократить этот разрыв, что мотивирует хозяев. В двух последних матчах МЛС «Торонто» разгромил на своем поле «Монреаль» (5:1) и уступил на выезде «Нэшвиллу» (0:2).

«Цинциннати» демонстрирует свои силы уже второй сезон подряд и на данный момент идет на втором месте с 30 баллами и отстает на один пункт от «Интер Майами», который переполнен звездами европейского футбола. В предстоящей встрече с «Торонто» гостям будет непросто, поэтому их устроит любой результат кроме поражения. В прошлом туре «Цинциннати» обыграл «Сент-Луис Сити» (3:1), а ранее минимально одолел «Атланту» (1:0).

Информация для ставок

«Цинциннати» выиграл шесть последних матчей подряд в чемпионате

«Торонто» проиграл три из десяти домашних матчей за последнее время про семи победах

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Цинциннати» имеет хорошую серию побед, и мы предполагаем, что команда с трудом, но сможет ее продлить. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.