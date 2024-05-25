«Торонто» — «Цинциннати». Прогноз на матч МЛС (26.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Цинциннати», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Торонто» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.
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3 : 4
завершен
сегодня, 02:30
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Торонто» на данный момент идет на четвертом месте с 22 баллами, но отрыв от лидеров уже успел стать достаточно солидным. Команда отстает от первого места на девять пунктов, а от нынешнего соперника на восемь очков и только домашняя победа может сократить этот разрыв, что мотивирует хозяев. В двух последних матчах МЛС «Торонто» разгромил на своем поле «Монреаль» (5:1) и уступил на выезде «Нэшвиллу» (0:2).
«Цинциннати» демонстрирует свои силы уже второй сезон подряд и на данный момент идет на втором месте с 30 баллами и отстает на один пункт от «Интер Майами», который переполнен звездами европейского футбола. В предстоящей встрече с «Торонто» гостям будет непросто, поэтому их устроит любой результат кроме поражения. В прошлом туре «Цинциннати» обыграл «Сент-Луис Сити» (3:1), а ранее минимально одолел «Атланту» (1:0).
Информация для ставок
- «Цинциннати» выиграл шесть последних матчей подряд в чемпионате
- «Торонто» проиграл три из десяти домашних матчей за последнее время про семи победах
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Цинциннати» имеет хорошую серию побед, и мы предполагаем, что команда с трудом, но сможет ее продлить. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.