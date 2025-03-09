«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (9.03.2025)

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сегодня, 17:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.7. Победа «Аталанты» оценивается за 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ювентус» идет сейчас на четвертом месте в таблице Серии А и смог набрать 52 очка. Команда пропустила меньше всех мячей в чемпионате (21) и постарается надежно сыграть в обороне с «Аталантой», которая умеет атаковать. «Старая синьора» отстает от соперника на три пункта и надеется его догнать за счет победы на своем поле. Два последних матча «Ювентуса» завершились победой над «Венецией» в чемпионате (2:0) и поражением по пенальти в кубке Италии от «Эмполи» (1:2).

«Аталанта» выиграла всего одну игру из пяти последних, что говорит о проблемах внутри команды. Кроме того, главный тренер дорабатывает последний сезон в клубе из Бергамо. Гости осознают, что поражение очень сильно повлияет на турнирную таблице, поэтому нужно как минимум заработать ничью. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Венецией» (0:0) и разгромом «Аталанты» на выезде (5:0).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл четыре из десяти последних домашних встреч при шести победах

«Аталанта» выиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матчи между этими клубами редко бывают результативными и в этот раз исключения ждать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.