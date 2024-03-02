«Торино» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (02.03.2024)

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сегодня, 01:58

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Торино», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Рискнуть на триумф гостей можно по 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.44, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.58. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Торино» в последних матчах не набирал очков и занимает только 10 место в Серии А. Команда набрала 36 очков и на пять пунктов отстает от «Фиорентины». Только победа над соперником из Флоренции оставляет минимальные шансы зацепиться за еврокубковые места. В прошлом туре «Торино» проиграл на выезде «Роме» в результативной встрече (2:3), а ранее уступил еще одному римскому клубу «Лацио» на своем поле (0:2).

Флорентийская команда чередует победы и поражения и занимает седьмое место с 41 баллом, отставая от «Ромы» на три пункта. «Фиорентина» стремится в еврокубки, поэтому постарается уверенно сыграть предстоящий поединок и приблизиться к конкурентам. В последнем матче в рамах Серии А коллектив обыграл на своем поле «Лацио» (2:1), а ранее не смог обыграть «Эмполи» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Торино» выиграл пять из десяти последних домашних поединков

Команды обменялись двумя победами в последних пяти встречах

«Фиорентина» не может обыграть «Торино» на выезде уже четыре поединка подряд

Прогноз

Обе команды буду стараться владеть инициативой и играть первым номером. Предполагаем, что до большого количества забитых мячей не дойдет. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.