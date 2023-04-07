«Торино» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (08.04.2023)

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вчера, 13:08

Ставки букмекеров

«Рома» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.35. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 1.5 мячей стоит 1.55. Поставить на низовой матч (ТМ 1.5) можно по коэффициенту 2.4. Сделать свой выбор на вариант «обе забьют» можно по 2.17.

Форма команд

«Торино» казалось бы подобрал неплохой состав, но он не отличается стабильность. Перед стартом очередного тура команда смогла набрать 38 очков и занимает десятое место, отставая от ближайшего соперника на два пункта. В домашней встрече с «Ромой», хозяевам вполне по силам создать проблемы именитому сопернику. В прошлом туре «Торино» сыграл вничью с «Сассуоло» на выезде (1:1), а ранее крупно проиграл «Наполи» на своем поле (0:4).

«Рома» в последние месяцы показывает разные результаты и не может выйти на стабильные победы, что отражается в турнирной таблице. Подопечные Жозе Моуриньо располагаются на пятом месте с 50 баллами и уступают «Интеру» только по худшей разнице забитых и пропущенных мячей. Два последних матча «Ромы» завершились уверенной победой над «Сампдорией» (3:0) и минимальным поражением с «Лацио» (0:1).

Информация для ставок

«Торино» смог выиграть лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матча «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Рома» выиграла три из пяти последних поединков с «Торино»

Четыре из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» вполне может забрать очки у «Ромы», особенно если забьет быстрее столичного клуба. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.