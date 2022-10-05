«Торпедо» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Пари НН» будет стоить 2.7, ничью можно поставить по 3.35. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 2.14.
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09 октября 2022, 16:30
воскресенье
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.95 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Торпедо» в последних двух турах набрал четыре очка, что дает болельщикам надежду на лучшие времена. Тем не менее, московский коллектив все еще обитает на дне турнирной таблицы РПЛ, и чтобы выйти на спасительное 12 место ему необходимо отыграть четыре пункта. В домашней встрече с нестабильным «Пари НН» хозяева определенно рассчитывают на успех. В прошлой игре «Торпедо» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а в кубке России минимально уступил «Уралу» (0:1).
«Пари НН» после нескольких успешных результатов снова перешел к поражениям, и перед стартом очередного поединка в РПЛ занимает 10 место с 12 баллами. Чтобы не опуститься в зону вылета, коллективу необходимо цепляться за результат, а в матче с последней командой это вполне вероятно. Два последних матча «Пари НН» завершились поражениями от «Спартака» в чемпионате (0:2) и «Краснодара» в кубке России (0:2).
Информация для ставок
- «Торпедо» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Пари НН» выиграл только три выездных матча из десяти последних поединков
- «Пари НН» выиграл четыре последних матча у «Торпедо» в личных встречах
Прогноз
«Торпедо» приложит максимум усилий для победы, однако мы предполагаем, что команды все же поделят очки. Предлагаем выбрать ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.