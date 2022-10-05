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«Торпедо» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)

вчера, 18:55
Торпедо (Москва)

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Пари НН» будет стоить 2.7, ничью можно поставить по 3.35. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 2.14.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Торпедо
Пари НН
НичьяВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
09 октября 2022, 16:30
воскресенье
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.673.412.66

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.95 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Торпедо» в последних двух турах набрал четыре очка, что дает болельщикам надежду на лучшие времена. Тем не менее, московский коллектив все еще обитает на дне турнирной таблицы РПЛ, и чтобы выйти на спасительное 12 место ему необходимо отыграть четыре пункта. В домашней встрече с нестабильным «Пари НН» хозяева определенно рассчитывают на успех. В прошлой игре «Торпедо» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а в кубке России минимально уступил «Уралу» (0:1).

«Пари НН» после нескольких успешных результатов снова перешел к поражениям, и перед стартом очередного поединка в РПЛ занимает 10 место с 12 баллами. Чтобы не опуститься в зону вылета, коллективу необходимо цепляться за результат, а в матче с последней командой это вполне вероятно. Два последних матча «Пари НН» завершились поражениями от «Спартака» в чемпионате (0:2) и «Краснодара» в кубке России (0:2).

Информация для ставок

  • «Торпедо» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Пари НН» выиграл только три выездных матча из десяти последних поединков
  • «Пари НН» выиграл четыре последних матча у «Торпедо» в личных встречах

Прогноз

«Торпедо» приложит максимум усилий для победы, однако мы предполагаем, что команды все же поделят очки. Предлагаем выбрать ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.64 1.71 2.16
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:50
Победа гостей или ничья!
Гость
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