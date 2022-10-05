«Торпедо» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)

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вчера, 18:55

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Пари НН» будет стоить 2.7, ничью можно поставить по 3.35. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 2.14.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.95 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Торпедо» в последних двух турах набрал четыре очка, что дает болельщикам надежду на лучшие времена. Тем не менее, московский коллектив все еще обитает на дне турнирной таблицы РПЛ , и чтобы выйти на спасительное 12 место ему необходимо отыграть четыре пункта. В домашней встрече с нестабильным «Пари НН» хозяева определенно рассчитывают на успех. В прошлой игре «Торпедо» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а в кубке России минимально уступил «Уралу» (0:1).

«Пари НН» после нескольких успешных результатов снова перешел к поражениям, и перед стартом очередного поединка в РПЛ занимает 10 место с 12 баллами. Чтобы не опуститься в зону вылета, коллективу необходимо цепляться за результат, а в матче с последней командой это вполне вероятно. Два последних матча «Пари НН» завершились поражениями от «Спартака» в чемпионате (0:2) и «Краснодара» в кубке России (0:2).

Информация для ставок

«Торпедо» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» выиграл только три выездных матча из десяти последних поединков

«Пари НН» выиграл четыре последних матча у «Торпедо» в личных встречах

Прогноз

«Торпедо» приложит максимум усилий для победы, однако мы предполагаем, что команды все же поделят очки. Предлагаем выбрать ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.