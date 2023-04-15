«Торпедо» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (15.04.2023)

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сегодня, 11:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.25. Сделать выбор в пользу «Оренбурга» предлагается по 14, а ничейный результат котируется по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Торпедо» набрал семь очков в пяти последних турах, что является неплохим результатом для клуба, учитывая, что он всего набрал 13 очков. Коллектив занимает все еще последнее место, но теперь уступает ближайшему сопернику только по дополнительным критериям. В матче со «Спартаком» шансов у хозяев немного, но учитывая нестабильность «красно-белой» команды, новичок РПЛ может рассчитывать на успех. Два последних поединка «Торпедо» завершились домашней победой с «Факелом» (2:0), а ранее уступил «Ростову» (1:2).

«Спартак» довел свою серию без побед уже до пяти матчей и все ниже опускается в турнирной таблице. Сейчас коллектив идет третьим и набрал 42 балла, но следующая осечка с большой вероятностью определит «народную команду» еще ниже, поэтому ей очень нужна победа в игре с аутсайдером РПЛ . В прошлом туре чемпионата «Спартак» сыграл в результативную ничью с «Динамо» (3:3), а ранее уступил в кубке России «Уралу» (1:2).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Торпедо» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Спартак» выиграл четыре последних встречи с «Торпедо»

Пять из семи последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды не часто забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз кто-нибудь уйдет с поля без забитого мяча. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.