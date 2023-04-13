«Тоттенхэм» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (15.04.2023)

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вчера, 21:58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный результат котируется по 4.6, а победа «Борнмута» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Тоттенхэм» после ухода Антонио Конте с поста главного тренера доигрывает сезон, но борется за попадание в Лигу Чемпионов. На данный момент «шпоры» занимают только пятое место с 53 баллами и отстают от ближайших соперников на три пункта, при этом сыграв на одну игру больше. В домашнем матче с командой из нижней части турнирной таблицы у хозяев нет права на ошибку. В прошлом туре «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Брайтон» (2:1), а ранее поделил очки с «Эвертоном» (1:1).

«Борнмут» благодаря девяти набранным баллам в пяти последних турах смог немного поправить свое положение и подняться на 15 место. Команда набрала 30 баллов и опережает зону вылета всего на три пункта, поэтому расслабляться ей еще очень рано. Команде трудно играть выездные поединки, поэтому любые набранные очки в этой встрече станут хорошим достижением. В прошлом туре «Борнмут» обыграл «Лестер» (1:0), а ранее уступил «Брайтону» на своем поле (0:2).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч «Борнмута» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Тоттенхэм» выиграл у «Борнмута» три из пяти последних поединков при одном поражении

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на победу «Тоттенхэма». Сделать это можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.