«Уфа» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России (14.05.2022)

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вчера, 16:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Арсенала» из Тулы оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.79. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.92.

Форма команд

«Арсенал» Тула за два тура до конца чемпионата России имеет самое плохое положение и занимает последнее место с 23 очками. Команда еще имеет шансы побороться за 13 и 14 место в турнирной таблице, чтобы сыграть в матчах плей-офф за право остаться в РПЛ , однако для этого необходимо отыграть отставание в четыре пункта, что сделать будет очень сложно. В прошлом туре клуб из Тулы сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), а ранее разошелся миром с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Уфа» набрала на всего один балл больше и находится в похожей ситуации, где клубу нужна только победа. Отставание от ближайшего соперника составляет три пункта и от коллектива сейчас мало что зависит. Ясно одно, что оба клуба не устроит ничья, поэтому противостояние обещает быть интересным и жестким до последней минуты. Два последних матча «Уфы» завершились ничьими с «Ростовом» (0:0) и «Химками» (1:1)

Информация для ставок

«Арсенал» Тула не может выиграть уже 12 матчей подряд в чемпионате России

Шесть из десяти последних домашних поединков «Уфы» завершились ничейным результатом

«Уфа» выиграла у тульского «Арсенала» три из пяти последних матчей

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, поэтому болельщиков ждет упорная борьба до последней минуты. Предполагаем, что «Уфа» сможет одержать верх за счет фактора домашнего стадионе. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.