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«Уфа» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России (14.05.2022)

вчера, 16:31
Уфа

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Арсенала» из Тулы оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.894.83
Мелбет 1.77 3.90 5.15
1XBET 1.77 3.90 5.15
BetBoom 1.74 3.70 5.28

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.79. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.92.

Форма команд

«Арсенал» Тула за два тура до конца чемпионата России имеет самое плохое положение и занимает последнее место с 23 очками. Команда еще имеет шансы побороться за 13 и 14 место в турнирной таблице, чтобы сыграть в матчах плей-офф за право остаться в РПЛ, однако для этого необходимо отыграть отставание в четыре пункта, что сделать будет очень сложно. В прошлом туре клуб из Тулы сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), а ранее разошелся миром с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Уфа» набрала на всего один балл больше и находится в похожей ситуации, где клубу нужна только победа. Отставание от ближайшего соперника составляет три пункта и от коллектива сейчас мало что зависит. Ясно одно, что оба клуба не устроит ничья, поэтому противостояние обещает быть интересным и жестким до последней минуты. Два последних матча «Уфы» завершились ничьими с «Ростовом» (0:0) и «Химками» (1:1)

Информация для ставок

  • «Арсенал» Тула не может выиграть уже 12 матчей подряд в чемпионате России
  • Шесть из десяти последних домашних поединков «Уфы» завершились ничейным результатом
  • «Уфа» выиграла у тульского «Арсенала» три из пяти последних матчей

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, поэтому болельщиков ждет упорная борьба до последней минуты. Предполагаем, что «Уфа» сможет одержать верх за счет фактора домашнего стадионе. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.53 1.81 2.05 1.41 2.91
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.85 2.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:04
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:34
Скорей всего будет ничья!
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