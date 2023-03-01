«Унион» — «Кельн». Прогноз на Бундеслиги (04.03.2023)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 4.2, в то время как победа «Унион» Берлин будет стоить 1.93. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.35.
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04 марта 2023, 17:30
суббота
Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.65).
Форма команд
«Унион» в последнем туре без единого шанса уступил «Баварии» (0:3) и перестал быть лидером Бундеслиги. Команда располагается на третьем месте с 43 баллами и опережает ближайшего соперника на одно очко. В предстоящем поединке с «Кельном», хозяевам очень важно показать, что коллектив правильно отреагировал на прошлое поражение и добиться положительного результата. Также «Унион» недавно обыграл «Аякс» (3:1) в Лиге Европы и вышел в 1/8 финала.
«Кельн» в двух последних турах не смог набрать очки, чем не радует своих болельщиков. Команда является крепким середняком Бундеслиги, но вряд ли сможет побороться за зону еврокубков. Сейчас коллектив занимает 12 место с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Два последних тура «Кельн» проиграл «Вольфсбургу» (0:2) и «Штутгарту» (0:3), так и не забив ни одного мяча.
Информация для ставок
- «Унион» проиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- «Кельн» выиграл только один матч из десяти выездных за последнее время
- «Унион» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кельном»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Матч обещает быть интересным и «Унион» обязан побеждать на своем поле «Кельн», иначе опустится еще ниже в случае осечки. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.