«Унион» — «Кельн». Прогноз на Бундеслиги (04.03.2023)

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сегодня, 11:29

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 4.2, в то время как победа «Унион» Берлин будет стоить 1.93. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.35.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.65).

Форма команд

«Унион» в последнем туре без единого шанса уступил «Баварии» (0:3) и перестал быть лидером Бундеслиги. Команда располагается на третьем месте с 43 баллами и опережает ближайшего соперника на одно очко. В предстоящем поединке с «Кельном», хозяевам очень важно показать, что коллектив правильно отреагировал на прошлое поражение и добиться положительного результата. Также «Унион» недавно обыграл «Аякс» (3:1) в Лиге Европы и вышел в 1/8 финала.

«Кельн» в двух последних турах не смог набрать очки, чем не радует своих болельщиков. Команда является крепким середняком Бундеслиги, но вряд ли сможет побороться за зону еврокубков. Сейчас коллектив занимает 12 место с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Два последних тура «Кельн» проиграл «Вольфсбургу» (0:2) и «Штутгарту» (0:3), так и не забив ни одного мяча.

Информация для ставок

«Унион» проиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Кельн» выиграл только один матч из десяти выездных за последнее время

«Унион» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кельном»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть интересным и «Унион» обязан побеждать на своем поле «Кельн», иначе опустится еще ниже в случае осечки. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.