«Валенсия» – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.01.2023)

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вчера, 17:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Кадиса» оценивается по 6.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Валенсия» играет очень нестабильно и редко побеждает в последнее время, что не позволяет ей бороться за высокие места. Сейчас команда располагается на 10 месте с 19 очками и отстает от ближайшего соперника на четыре балла. В матче с одним из аутсайдеров на своем поле клуб обязан побеждать и становиться ближе к прямым конкурентам. В матче кубка Испании «Валенсия» без проблем обыграла «Ла-Нусию» (3:0), а 31 декабря уступила в чемпионате «Вильярреалу» (1:2).

«Кадис» продолжает бороться за выживание, но все еще не может покинуть зону вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги с набранными 12 баллами уступает ближайшему сопернику только по разнице забитых и пропущенных мячей. В матче с Валенсией даже ничья станет хорошим результатом, ведь у гостей на счету каждый пункт.

Информация для ставок

«Валенсия» смогла победить лишь в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

«Кадис» забивал в шести из десяти последних поединках на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным исходом

Четыре из пяти встреч команд за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды редко радуют болельщиков результативными личными встречами, и мы предполагаем, что в этот раз также будет низовой результат. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.