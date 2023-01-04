«Валенсия» – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Кадиса» оценивается по 6.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.
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завтра, 23:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Валенсия» играет очень нестабильно и редко побеждает в последнее время, что не позволяет ей бороться за высокие места. Сейчас команда располагается на 10 месте с 19 очками и отстает от ближайшего соперника на четыре балла. В матче с одним из аутсайдеров на своем поле клуб обязан побеждать и становиться ближе к прямым конкурентам. В матче кубка Испании «Валенсия» без проблем обыграла «Ла-Нусию» (3:0), а 31 декабря уступила в чемпионате «Вильярреалу» (1:2).
«Кадис» продолжает бороться за выживание, но все еще не может покинуть зону вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги с набранными 12 баллами уступает ближайшему сопернику только по разнице забитых и пропущенных мячей. В матче с Валенсией даже ничья станет хорошим результатом, ведь у гостей на счету каждый пункт.
Информация для ставок
- «Валенсия» смогла победить лишь в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Кадис» забивал в шести из десяти последних поединках на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным исходом
- Четыре из пяти встреч команд за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды редко радуют болельщиков результативными личными встречами, и мы предполагаем, что в этот раз также будет низовой результат. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.