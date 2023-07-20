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«Велес» Сарсфилд — «Унион». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (24.07.2023)

вчера, 17:10
Велес Сарсфилд

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.502.883.38
Pari 2.45 2.85 3.40

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Велес Сарсфилд» идет внизу турнирной таблицы и набрал 26 баллов, что позволяет клубу занимать 23 место. Коллектив опережает своего соперника лишь по дополнительным показателям и на своем поле имеет хорошие шансы победить и оторваться от прямого конкурента. В двух последних матчах «Велес Сарсфилд» сыграл вничью с «Сармьенто» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил поединок с «Годой-Крус» (1:1).

«Унион» не выделяется чем-то особенным в нынешнем сезоне и идет на низком для себя 24 месте в турнирной таблице Суперлиги Аргентины. Вряд ли команда серьезно рассчитывает побороться за плей-офф, но исправлять ситуацию тренерскому штабу придется уже в ближайших матчах. Два последних матча «Униона» в чемпионате Аргентины завершились ничьими с «Платенсе» (0:0) и «Тальерес Кордоба» (0:0).

Информация для ставок

  • Три последних матча «Унион» завершились со счетом (0:0)
  • «Велес» Сарсфилд выиграл только три поединка из десяти последних матчей
  • «Велес» Сарсфилд одержал четыре победы в пяти играх с «Унион» за последнее время
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой довольно результативно и в этот раз вполне вероятен подобный результат. Сделать ставку на тотал больше 2 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.67 2.23 1.39 3.01
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:34
Хозяева поля обыграют гостей,ну уж точно не проиграют!
Гость
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