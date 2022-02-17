«Вердер» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.02.2022)

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вчера, 15:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.36. Победа «Ингольштадта» оценивается по 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Вердер» показывает отличные и имеет серию побед из нескольких поединков в чемпионате. Команда забралась на второе место и набрала 41 очко, уступая только по дополнительным показателям «Санкт-Паули». Предстоящий матч с последней командой второй Бундеслиги становится хорошей возможностью забрать максимальное количество очков и побороться за лидерскую позицию. В прошлом туре «Вердер» обыграл «Ганзу» (2:1), а ранее обыграл «Карлсруэ» (2:1).

«Ингольштадт» старается набирать очки и даже приблизился к конкурентам по сохранению прописки, однако еще не смог сдвинуться с последнего места. Клуб набрал 14 очков и отстает от 15 места на 10 пунктов, что отыграть будет не так легко. Тренерскому штабу необходимо не сбавлять обороты и продолжать вносить полезные корректировки в тренировочный процесс, которые позволят достигать результатов. В двух прошлых встречах «Ингольштадт» сыграл вничью с «Зандхаузеном» (0:0) и разгромил «Нюрнберг» (5:0).

Информация для ставок

«Вердер» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Ингольштадта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Вердер»

Последние три матча команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Ингольштадт» будет весь матч обороняться, но «Вердер» найдет как минимум два раза ключи к воротам соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу клуба из Бремена с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.