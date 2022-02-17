«Вердер» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.36. Победа «Ингольштадта» оценивается по 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.
|
- : -
завтра, 15:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.
Форма команд
«Вердер» показывает отличные и имеет серию побед из нескольких поединков в чемпионате. Команда забралась на второе место и набрала 41 очко, уступая только по дополнительным показателям «Санкт-Паули». Предстоящий матч с последней командой второй Бундеслиги становится хорошей возможностью забрать максимальное количество очков и побороться за лидерскую позицию. В прошлом туре «Вердер» обыграл «Ганзу» (2:1), а ранее обыграл «Карлсруэ» (2:1).
«Ингольштадт» старается набирать очки и даже приблизился к конкурентам по сохранению прописки, однако еще не смог сдвинуться с последнего места. Клуб набрал 14 очков и отстает от 15 места на 10 пунктов, что отыграть будет не так легко. Тренерскому штабу необходимо не сбавлять обороты и продолжать вносить полезные корректировки в тренировочный процесс, которые позволят достигать результатов. В двух прошлых встречах «Ингольштадт» сыграл вничью с «Зандхаузеном» (0:0) и разгромил «Нюрнберг» (5:0).
Информация для ставок
- «Вердер» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Ингольштадта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Вердер»
- Последние три матча команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что «Ингольштадт» будет весь матч обороняться, но «Вердер» найдет как минимум два раза ключи к воротам соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу клуба из Бремена с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.