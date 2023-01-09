«Верона» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (09.01.2023)

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вчера, 11:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Кремонезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Верона» сменила тренера и уже в первом официально матче добилась выездной ничьи. Команда идет на последнем месте в Серии А с набранными шестью очками и обязана выбираться со дна турнирной таблицы. В предстоящей встрече с прямым конкурентом, болельщики будут ждать от своей команды только победы. В прошлом туре «Верона» поделила очки с «Торино» (1:1), а ранее в товарищеском матче уступила «Болонье» (0:1).

«Кремонезе» также не может похвастаться успешными выступлениями и опережает «Верону» лишь на один балл, занимая предпоследнее место. Коллективу не хватает концентрации, ведь в некоторых проигранных матчах они должны были набирать очки, но пропускали в конце встрече. Два последних поединка «Кремонезе» закончились минимальным поражениям от «Ювентуса» (0:1) и неудовлетворительным результатом с «Удинезе» (1:3).

Информация для ставок

«Верона» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести выездных матчей «Кремонезе» завершились вничью

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды борются за выживание, поэтому определить победителя будет крайне сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.