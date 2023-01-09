«Верона» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (09.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Кремонезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.
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2 : 0
завершен
вчера, 20:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.
Форма команд
«Верона» сменила тренера и уже в первом официально матче добилась выездной ничьи. Команда идет на последнем месте в Серии А с набранными шестью очками и обязана выбираться со дна турнирной таблицы. В предстоящей встрече с прямым конкурентом, болельщики будут ждать от своей команды только победы. В прошлом туре «Верона» поделила очки с «Торино» (1:1), а ранее в товарищеском матче уступила «Болонье» (0:1).
«Кремонезе» также не может похвастаться успешными выступлениями и опережает «Верону» лишь на один балл, занимая предпоследнее место. Коллективу не хватает концентрации, ведь в некоторых проигранных матчах они должны были набирать очки, но пропускали в конце встрече. Два последних поединка «Кремонезе» закончились минимальным поражениям от «Ювентуса» (0:1) и неудовлетворительным результатом с «Удинезе» (1:3).
Информация для ставок
- «Верона» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести выездных матчей «Кремонезе» завершились вничью
- Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды борются за выживание, поэтому определить победителя будет крайне сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.