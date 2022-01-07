«Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

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вчера, 18:57

9 января 2022 года «Вильярреал» сыграет с «Атлетико» из Мадрида. Противостояние с действующим чемпионом Испании пройдет в рамках 20-го тура Примеры в Испании. Матч будет сыгран на стадионе «Ла Керамика» в Вильярреале. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа хозяев в 2.85. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне Испанской Примеры у «Вильярреала» восьмая строчка в турнирной таблице и 28 баллов в активе. У клуба семь побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 20 голов. В последних встречах «Вильярреал» Унаи Эмери выглядит очень хорошо, много забивает и регулярно побеждает — три очка в игре с «Леванте», которая закончилась со счетом 5:0 в пользу «Вильярреала», три балла в поединке с «Алавесом» 5:2, а также победа над «Реал Сосьедад» 1:3.

«Атлетико» выглядит не лучшим образом, особенно если брать во внимание статус чемпиона Испании. Клуб из Мадрида идет на четвертой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 32 балла. У команды девять побед, пять ничьих и пять поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 22 гола. В последних встречах «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» 2:0 и проиграл «Гранаде» 2:1, а также уступил «Севилье» 2:1.

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл два матча из последних пяти

«Вильярреал» проиграл один матч из последних пяти

У «Атлетико» семь восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на обе команды забьют и победит «Вильярреал» по коэффициенту 5.70. «Вильярреал» сейчас выглядит на порядок лучше, чем клуб из Мадрида.