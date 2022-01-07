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«Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

вчера, 18:57

9 января 2022 года «Вильярреал» сыграет с «Атлетико» из Мадрида. Противостояние с действующим чемпионом Испании пройдет в рамках 20-го тура Примеры в Испании. Матч будет сыгран на стадионе «Ла Керамика» в Вильярреале. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.793.212.75
Мелбет 2.91 3.30 2.71
1XBET 2.91 3.30 2.71
BetBoom 2.81 3.27 2.69

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа хозяев в 2.85. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне Испанской Примеры у «Вильярреала» восьмая строчка в турнирной таблице и 28 баллов в активе. У клуба семь побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 20 голов. В последних встречах «Вильярреал» Унаи Эмери выглядит очень хорошо, много забивает и регулярно побеждает — три очка в игре с «Леванте», которая закончилась со счетом 5:0 в пользу «Вильярреала», три балла в поединке с «Алавесом» 5:2, а также победа над «Реал Сосьедад» 1:3.

«Атлетико» выглядит не лучшим образом, особенно если брать во внимание статус чемпиона Испании. Клуб из Мадрида идет на четвертой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 32 балла. У команды девять побед, пять ничьих и пять поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 22 гола. В последних встречах «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» 2:0 и проиграл «Гранаде» 2:1, а также уступил «Севилье» 2:1.

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл два матча из последних пяти
«Вильярреал» проиграл один матч из последних пяти
У «Атлетико» семь восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на обе команды забьют и победит «Вильярреал» по коэффициенту 5.70. «Вильярреал» сейчас выглядит на порядок лучше, чем клуб из Мадрида.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.79 2.19
1XBET 1.79 2.19
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:43
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:59
Игра на три результата
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