«Ювентус» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (08.12.2023)

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вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Наполи» оценивается за 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Ювентус» благодаря хорошим результатом смог выйти на второе место в Серии А и всерьез претендовать на золото спустя несколько сезонов. «Старая синьора» набрала 33 баллами и на два пункта отстает от лидирующего «Интера». В игре с действующим чемпионом страны хозяевам важно победить или не проиграть как минимум. В прошлом туре Серии А «Ювентус» обыграл на выезде «Монцу» (2:1), а ранее поделил очки с «Интером» (1:1).

«Наполи» не отличается стабильностью, но держится в зоне еврокубков, а именно на пятом месте. В активе команды 24 балла, и она только по дополнительным характеристикам уступает «Роме». Тем не менее, неаполитанцы могут очень быстро наказать за любую ошибку в обороне. Два последних матча «Наполи» завершились серьезными поражениями от «Интера» (0:3) и «Реала» в Лиге Чемпионов (2:4).

Информация для ставок

«Ювентус» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Наполи проиграл в трех из пяти последних матчей во всех турнирах

„Ювентус“ проиграл „Наполи“ три из пяти матчей при одной победе

Прогноз

„Ювентус“ на своем поле постарается создать „Наполи“ неразрешимые проблемы и добиться победы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.