«Ювентус» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

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сегодня, 13:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Выбрать победителем «Ювентус» можно по коэффициенту 2.8 а сделать ставку на ничью предлагают по 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Форма команд

«Ювентус» добивается неплохих результатов и вышел в полуфинал Лиги Европы, а также им вернули 15 штрафных баллов в Серии А. Теперь «старая синьора» идет на третьем месте с 59 баллами, а отставание от «Лацио» измеряется тремя пунктами. В матче с безоговорочным лидером чемпионата «Наполи», победа нужна больше «зебрам», поэтому стоит ожидать от них повышенной активности. В прошлой игре Лиги Европы «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), а ранее уступил «Сассуоло» в Серии А (0:1).

«Наполи» заметно ухудшил свои результаты и покинул Лигу чемпионов, не выйдя в полуфинал. Тем не менее, команда имеет большой отрыв в Серии А и опережает ближайшего соперника на 14 очков, поэтому может спокойно доигрывать сезон и оформлять долгожданное чемпионство. В прошлом матче Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (1:1), а в Серии А не смог пробить «Верону» (0:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл только одну встречу из пяти последних во всех турнирах

«Ювентус» проиграл три из пяти последних поединков с «Наполи»

Четыре последних встречи между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет очень интересным и существует большая вероятность, что команды смогут обменяться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.