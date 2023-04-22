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«Ювентус» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

сегодня, 13:48
Ювентус

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Выбрать победителем «Ювентус» можно по коэффициенту 2.8 а сделать ставку на ничью предлагают по 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.983.152.67
Pari 2.90 3.10 2.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Форма команд

«Ювентус» добивается неплохих результатов и вышел в полуфинал Лиги Европы, а также им вернули 15 штрафных баллов в Серии А. Теперь «старая синьора» идет на третьем месте с 59 баллами, а отставание от «Лацио» измеряется тремя пунктами. В матче с безоговорочным лидером чемпионата «Наполи», победа нужна больше «зебрам», поэтому стоит ожидать от них повышенной активности. В прошлой игре Лиги Европы «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), а ранее уступил «Сассуоло» в Серии А (0:1).

«Наполи» заметно ухудшил свои результаты и покинул Лигу чемпионов, не выйдя в полуфинал. Тем не менее, команда имеет большой отрыв в Серии А и опережает ближайшего соперника на 14 очков, поэтому может спокойно доигрывать сезон и оформлять долгожданное чемпионство. В прошлом матче Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (1:1), а в Серии А не смог пробить «Верону» (0:0).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Наполи» выиграл только одну встречу из пяти последних во всех турнирах
  • «Ювентус» проиграл три из пяти последних поединков с «Наполи»
  • Четыре последних встречи между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет очень интересным и существует большая вероятность, что команды смогут обменяться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.66 2.32 1.32 3.56
Pari 1.65 2.25
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:39
Несмотря на спад неаполитанцев, который замечен даже невооружённым глазом, не думаю, что они проиграют в Турине. Ювентус в текущем сезоне тоже не блещет. Ни по игре, ни по результату. Даже с учётом того, что "старой синьоре" вернули очки в Серии А, в таблице она уступает подопечным Спаллетти 16 баллов. У гостей вернулся в строй главный бомбардир Осимхен. Хозяева свой еврокубковый матч играли на день позже соперника, да и встреча была выездной, что тоже важно. В трёх последних очных поединках туринцы ни разу не смогли взять верх над Наполи. В первом круге текущего сезона были размазаны оппонентом по газону (1-5), а в последней личной встрече на своём поле смогли сыграть лишь в ничью (1-1), при этом по ходу матча уступая. Беру ставку Х2 и жду как минимум непоражения неаполитанцев.
Гость
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