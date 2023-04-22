«Ювентус» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Выбрать победителем «Ювентус» можно по коэффициенту 2.8 а сделать ставку на ничью предлагают по 3.1.
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завтра, 21:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.65.
Форма команд
«Ювентус» добивается неплохих результатов и вышел в полуфинал Лиги Европы, а также им вернули 15 штрафных баллов в Серии А. Теперь «старая синьора» идет на третьем месте с 59 баллами, а отставание от «Лацио» измеряется тремя пунктами. В матче с безоговорочным лидером чемпионата «Наполи», победа нужна больше «зебрам», поэтому стоит ожидать от них повышенной активности. В прошлой игре Лиги Европы «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), а ранее уступил «Сассуоло» в Серии А (0:1).
«Наполи» заметно ухудшил свои результаты и покинул Лигу чемпионов, не выйдя в полуфинал. Тем не менее, команда имеет большой отрыв в Серии А и опережает ближайшего соперника на 14 очков, поэтому может спокойно доигрывать сезон и оформлять долгожданное чемпионство. В прошлом матче Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (1:1), а в Серии А не смог пробить «Верону» (0:0).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Наполи» выиграл только одну встречу из пяти последних во всех турнирах
- «Ювентус» проиграл три из пяти последних поединков с «Наполи»
- Четыре последних встречи между коллективами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Матч будет очень интересным и существует большая вероятность, что команды смогут обменяться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.