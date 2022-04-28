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«Зенит» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (30.04.2022)

вчера, 14:38
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно по 11, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.256.0810.89
Фонбет 1.25 5.90 11.00
Мелбет 1.30 6.45 11.00
BetBoom 1.30 5.75 11.11

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Зенит» обеспечил себе комфортное преимущество и за несколько туров до конца сезона может чувствовать себя увереннее в борьбе за золотые медали. Клуб набрал 58 очков и опережает на шесть баллов ближайшего соперника. Чтобы стать чемпионом России, питерскому коллективу осталось одержать две победы и матч с «Локомотивом» станет отличным шансом. Два последних матча «Зенита» закончились победой над «Краснодаром» (3:1) и поражением в серии пенальти кубка России с «Аланией» (2:3).

В «Локомотиве» произошло много изменений в этом сезоне, и команда не смогла показать достойный результат в чемпионате. Сейчас «железнодорожники» занимают только пятое место с 41 очком и отстают на пять пунктов от ближайшего преследователя, при этом сыграв на одну встречу меньше. Чтобы зацепиться за более высокие места московскому клубу необходимо побеждать в оставшихся турах. В прошлой игре «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» (2:1), а ранее разошелся миром с «Сочи» (2:2).

Информация для ставок

  • «Локомотив» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Зенит» забивает на своем стадионе уже 15 матчей подряд
  • «Локомотив» не может выиграть у «Зенита» уже шесть матчей подряд
  • «Зенит» выиграл у «железнодорожников» последние три поединка на своем поле

Прогноз

«Зенит» выглядит сильнее московского клуба и постарается с первых минут захватить лидерство и забить мяч. Предполагаем, что матч окончится уверенной победой хозяев с форой (-1.5), сделать ставку на которую можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.49 2.07 1.76
Мелбет 2.57 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:59
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:42
Ну все мы знаем кто победит.
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