«Зенит» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (30.04.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно по 11, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Зенит» обеспечил себе комфортное преимущество и за несколько туров до конца сезона может чувствовать себя увереннее в борьбе за золотые медали. Клуб набрал 58 очков и опережает на шесть баллов ближайшего соперника. Чтобы стать чемпионом России, питерскому коллективу осталось одержать две победы и матч с «Локомотивом» станет отличным шансом. Два последних матча «Зенита» закончились победой над «Краснодаром» (3:1) и поражением в серии пенальти кубка России с «Аланией» (2:3).

В «Локомотиве» произошло много изменений в этом сезоне, и команда не смогла показать достойный результат в чемпионате. Сейчас «железнодорожники» занимают только пятое место с 41 очком и отстают на пять пунктов от ближайшего преследователя, при этом сыграв на одну встречу меньше. Чтобы зацепиться за более высокие места московскому клубу необходимо побеждать в оставшихся турах. В прошлой игре «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» (2:1), а ранее разошелся миром с «Сочи» (2:2).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зенит» забивает на своем стадионе уже 15 матчей подряд

«Локомотив» не может выиграть у «Зенита» уже шесть матчей подряд

«Зенит» выиграл у «железнодорожников» последние три поединка на своем поле

Прогноз

«Зенит» выглядит сильнее московского клуба и постарается с первых минут захватить лидерство и забить мяч. Предполагаем, что матч окончится уверенной победой хозяев с форой (-1.5), сделать ставку на которую можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.