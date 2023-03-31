«Зенит» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (01.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.6.
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завтра, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Зенит» потерпел поражение в принципиальном матче с ЦСКА (0:1) в прошлом туре и подпустил «Ростов» на расстояние семи очков. Тем не менее, у чемпиона России все под контролем, но чтобы не создавать себе проблемы команда обязана обыгрывать нынешнего соперника из Екатеринбурга. До матча с «армейцами», коллектив из Санкт-Петербурга проиграл в кубке России «Динамо» М по пенальти (1:2), а в товарищеском матче клуб разошелся миром с «Фенербахче» (2:2).
«Урал» в прошлом туре прервал свою серию без поражений, но продолжает бороться за место в середине турнирной таблицы. Сейчас клуб из Екатеринбурга занимает 10 место с 25 баллами и на три пункта отстает от «Сочи». В выездном матче с «Зенитом» у гостей очень мало шансов набрать очки, но футболе случается всякое. В прошлой игре «Урал» уступил московскому «Динамо» в РПЛ (0:1), а в кубке России разошелся миром со «Спартаком» (1:1).
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют»
- «Зенит» выиграл шесть из десяти последних матчей с «Уралом»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.