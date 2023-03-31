«Зенит» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (01.04.2023)

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сегодня, 20:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Зенит» потерпел поражение в принципиальном матче с ЦСКА (0:1) в прошлом туре и подпустил «Ростов» на расстояние семи очков. Тем не менее, у чемпиона России все под контролем, но чтобы не создавать себе проблемы команда обязана обыгрывать нынешнего соперника из Екатеринбурга. До матча с «армейцами», коллектив из Санкт-Петербурга проиграл в кубке России «Динамо» М по пенальти (1:2), а в товарищеском матче клуб разошелся миром с «Фенербахче» (2:2).

«Урал» в прошлом туре прервал свою серию без поражений, но продолжает бороться за место в середине турнирной таблицы. Сейчас клуб из Екатеринбурга занимает 10 место с 25 баллами и на три пункта отстает от «Сочи». В выездном матче с «Зенитом» у гостей очень мало шансов набрать очки, но футболе случается всякое. В прошлой игре «Урал» уступил московскому «Динамо» в РПЛ (0:1), а в кубке России разошелся миром со «Спартаком» (1:1).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл шесть из десяти последних матчей с «Уралом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.