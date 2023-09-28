«Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (30.09.2023)

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вчера, 18:37

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Поверить в победу «Жирону» можно по коэффициенту 3.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.3.

Форма команд

«Жирона» предстоящий матч против «Реала» начнет с позиции лидера Ла Лиги. Команда выдала мощный старт сезона и благодаря осечкам грандов вышла на первое место с 19 баллами в активе, опережая нынешнего соперника на один пункт. Если коллективу удастся как минимум не проиграть «Реалу», он не пропустит сливочных вперед, но может потерять лидерство, ведь еще есть «Барселона», идущая на расстоянии двух очков. В прошлом туре «Жирона» на выезде одолела «Вильярреал» (2:1).

«Реал» неплохо выглядит на старте сезона, но единственное поражение в чемпионате привело к тому, что «королевский клуб» оказался в роли догоняющего. Для подопечных Карло Анчелотти принципиально обойти «Жирону» именно в личной встрече, поэтому поединок будет очень напряженный и интересный. В прошлом туре «Реал» Мадрид на своем поле переиграл «Лас-Пальмас» (2:0), а ранее уступил в дерби «Атлетико» Мадрид (1:3).

Информация для ставок

«Жирона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл три из семи поединков за последнее время во всех турнирах

«Жирона» не проигрывает «королевскому» клубу уже три встречи подряд

Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Жирона» играет на своем поле и очень воодушевлена лидерством в Ла Лиге, поэтому вряд ли «сливочным» удастся сохранить ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.