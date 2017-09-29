Куча голов французского форварда за «Арсенал»

Жиру забил 100 голов за Арсенал.
|Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Хоффенхайм
|-:-
|Ганновер-96
|1.29
|6
|9
|Испания. Примера 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Леванте
|-:-
|Севилья
|3.8
|3.7
|1.9
|Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала
|1
|X
|2
|22:05
|Матч завершен
|Арсенал
|1:1
|Атлетико М
|2.6
|3.3
|2.95
|22:05
|Матч завершен
|Марсель
|2:0
|Зальцбург
|1.8
|3.7
|4.3
|Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|21:45
|сегодня
|Монпелье
|-:-
|Сент-Этьен
|2.5
|3.15
|2.95
Жиру забил 100 голов за Арсенал.