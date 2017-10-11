Аргентина и Португалия едут в Россию

Португалия поздравила Сантуша с Днем Рождения, подарив прямую путевку на чемпионат мира. Месси тоже едет в Россию.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|14:30
|сегодня
|Ливерпуль
|-:-
|Сток Сити
|1.3
|5.55
|9.5
|19:30
|сегодня
|Суонси Сити
|-:-
|Челси
|6.7
|4.2
|1.5
|Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур
|1
|X
|2
|21:30
|Матч завершен
|Хоффенхайм
|3:1
|Ганновер-96
|1.29
|6
|9
|16:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Боруссия М
|1.85
|3.7
|4.1
|16:30
|сегодня
|Бавария
|-:-
|Айнтрахт Ф
|-
|-
|-
|19:30
|сегодня
|Байер
|-:-
|Штутгарт
|1.38
|4.8
|8
|Испания. Примера 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|22:00
|Матч завершен
|Леванте
|2:1
|Севилья
|4.3
|3.75
|1.8
|19:30
|сегодня
|Реал
|-:-
|Леганес
|1.25
|6
|10.8
|21:45
|сегодня
|Вильярреал
|-:-
|Сельта
|1.73
|3.8
|4.6
|Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Рома
|-:-
|Кьево
|1.35
|4.9
|8.8
|21:45
|сегодня
|Интер
|-:-
|Ювентус
|3.35
|3.3
|2.35
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Арсенал Т
|-:-
|Анжи
|2.1
|3.3
|3.6
|Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|11:00
|сегодня
|Луч-Энергия
|-:-
|Кубань
|1.55
|3.7
|6.1
|14:00
|сегодня
|Томь
|-:-
|Зенит-2
|1.75
|3.5
|4.4
|14:00
|сегодня
|Динамо-СПб
|-:-
|Тамбов
|3.1
|3.2
|2.25
|14:00
|сегодня
|Тюмень
|-:-
|Оренбург
|5.6
|3.75
|1.57
|14:30
|сегодня
|Химки
|-:-
|Енисей
|5.3
|3.7
|1.6
|16:30
|сегодня
|Шинник
|-:-
|Спартак-2
|1.95
|3.3
|3.7
|17:00
|сегодня
|Крылья Советов
|-:-
|Факел
|1.18
|6.4
|12.5
|Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Монпелье
|0:1
|Сент-Этьен
|2.5
|3.15
|2.95
Португалия поздравила Сантуша с Днем Рождения, подарив прямую путевку на чемпионат мира. Месси тоже едет в Россию.