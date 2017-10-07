​Хохлов и Широков: тандем менеджеров для «Динамо»

Московичи после назначения тренера Хохлова могут пригласить директором Широкова, и «Соккер.ру» с любопытством следит за футбольными перестановками в именитом клубе.

Почему «Динамо» ставит на Хохлова и ищет своего Карпина?

Можно было обсудить кандидатуры более серьезных специалистов в сфере футбольного менеджмента и консультантов, чем Широков, и тренера успешнее, чем Хохлов? Вряд ли, все упирается в фактор денег и командных перспектив. Подписание Соу стало большой и случайной удачей, но в целом хвастаться нечем. Как сказал глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский, умудрились набрать «тех, кто собой ничего не представляет». Чтобы это исправить, Широкова могут сделать спортивным директором «Динамо» не по должности, но по факту. И новый босс нужен, ведь в Москве умудрились выдать Ионову оклад выше, чем у Акинфеева в ЦСКА. Также оказалось, что Алексей получил серьезное выходное пособие за то, что согласился уйти в «Ростов»…

Хорошо живут люди при лимите, правда? Конечно, когда в клубе уже без выдающихся управленцев прошлого по-прежнему бардак, не поставишь на помощь идеальной селекции – хотя бы за счет свободных агентов. Не выручит в итоге правильное расходование средств. И нельзя выстроить систему поддержки тренера так, чтобы Калитвинцев был застрахован от ошибок по максимуму, чтобы ему всегда давали мудрые подсказки. В результате ляпы были допущены, а поскольку недовольство росло как в самой команде – намек на проблемы с премиальными, так и среди фанатов, уход не стал сенсацией. Но прошлые кураторы загнали клуб, и тут в миг все не изменить. Нужно время, которого требовательные новые руководители не нашли для реализации тренерских идей Калитвинцева, если эти идеи даже и были.

Возможность предоставят Хохлову – пока в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, и Широкову – как консультанту с полномочиями спортивного директора. Роман Николаевич оказался в качестве эдакого Карпина времен «Спартака», когда Валерий Георгиевич не тренировал, а принимал управленческие решения. Широков – человек хитрый и проницательный, его согласие в идеале намекает, что дела клуба не ужасные, а просто плохие. А в худшем случае новый почти спортивный директор просто возьмет деньги динамовского клуба и через определенное время покинет должность советника – так поступали десятки свободных агентов и менеджеров, которые тратили миллионы «Динамо», а потом уходили, еще и требуя компенсацию. Или сидели на шее клуба, как Погребняк.

Что новый тренер может и должен изменить сразу же?

В клубе порядок навести сложно – не завидуем Широкову. Понятно, почему Роман согласен быть советником, но вряд ли готов стать будущим «крайним». А вот Хохлов, особенно если набрался опыта, может быстро подправить игровой рисунок. Ведь правильным будет разговор именно о правках после Калитвинцева, а не полной смене стиля игры – посреди сезона и без двух составов, как у «Зенита», массовая ротация исключена. Например, у «Динамо» нет возможностей играть в три центральных защитника. Тактический вопрос закрыт, схема выбрана правильно. Но нужны перестановки в атаке, ведь вспомните поединки против ЦСКА и «Локомотива». Без Панченко, который и сам играл не идеально, совсем разладился выход в атаку.

В двух дерби собрали один и четыре удара в створ соответственно, но на деле у Гильерме была работа лишь в двух случаях. В Туле тоже несчастные два попадания – критически мало. Соснин порой пытался созидать, именно он отдавал передачи под удар, а в результате без Соу хавбек совершал оплошности в позиционной обороне. Козлов может задать темп на фланге, но Алексей, как Цаллагов, не отличается стабильностью, невзирая на опыт. Одновременно есть вопросы, которые тренер решить не сможет. По кадрам не все гладко. Ташаев и Катрич, Луценко и Вандерсон порой такое творят на поле, что за голову хватаешься. Тиам, Шуньич или Темников тоже далеко не всегда на пике работают.

Если все будет в порядке с Соу – опорную зону прикроют через месяц, но сейчас критически важно наладить фланговый футбол. Калитвинцев выбрал слишком прямолинейный подход, стиль не сработал в сезоне, в котором даже «Тосно» Парфенова, играя интереснее динамовцев, идет в зоне стыковых матчей. Также москвичам стоит придумать, как закрыть в атаке нехватку сильного и результативного нападающего. Бечираю пора просыпаться – может показать характер, если хочет. В результате у «Динамо» вратарь, центр обороны, Соу и Соснин – люди, которые могут порадовать, а всех остальных нужно готовить четче. Ведь первая же игра – домашняя со «СКА-Хабаровском», является важнейшим сражением в борьбе за выживание.

В целом же Хохлову надо тренировать команду так, чтобы во втором круге в дерби с «Локомотивом» Семин не мог выпустить в концовке матча на поле Бориса Ротенберга – одного из символов решений, которые привели именитый динамовский клуб в ФНЛ. В этот раз нельзя вылетать снова и вновь!

Какие у команды турнирные и финансовые перспективы?

«Динамо» для начала надо стабилизировать финансово – чтобы у футбольных успехов, даже если поначалу будут скромными и заключаться в финише на условной десятой строчке, появился стратегический смысл. Сомнительные контракты, как у Погребняка и М’Вила, «Динамо» не нужны. Но параллельно нужно ставить игру, поскольку даже с учетом потери Панченко до марта очевидно – у динамовцев есть ресурсы, чтобы чуть удачнее проводить не только матчи, где включаются эмоции и надо отчаянно отбиваться и огрызаться, но и остальные игры чемпионата России. Ведь в отдельных матчах Калитвинцев принял ряд неудачных решений по составу, и одновременно его подвели футболисты – нельзя выставлять тренера крайним.

В таких матчах, как с «Арсеналом» и «Уралом», без его ошибок не обошлось. Но игроки разочаровали с «Локомотивом» - сдались, а «Спартак-Нальчик» явно больше хотел победить в Кубке России. Правда, там была игра такого ужасного качества – еще хуже, чем качество трансляции, что и футболисты, и тренер одновременно виноваты. Одновременно ряд исполнителей «Динамо» в новом сезоне в неплохой форме – есть игровые зацепки. Правда, совсем не нравится работа флангов и атаки после травмы лидера Панченко. Четкий игровой рисунок не увидели, в результате «Динамо» так и осталось командой нереализованного потенциала. Теперь пошли на перемены, которые многие фанаты клуба могут встретить со словами «хуже не будет». От пятнадцатого до девятого места всего четыре пункта, а до конца года москвичи играют с боевитыми командами, но со всеми из первой четверки уже отмучились.

Теперь Хохлову можно воспользоваться опытом киевского динамовца Шевченко, который вчера дал подопечным дельный совет в игре на сложном косовском поле: «Есть возможность – играйте, нет – боритесь». Правило идеально подходит для «Динамо» в РФПЛ в нынешней ситуации. Покажут бойцовские качества, как у Хольмена и Соу в лучших играх, – задачу на сезон выполнят. Хохлов и Широков справятся. «Динамо» ведь отличает умение драться, причем отличает явно. Но теперь хорошо бы и в футбол поиграть – надо извлекать турнирную пользу из первого места в РФПЛ по отборам и перехватам. Когда команда боевитее, чем «Ростов» Кучука, обидные осечки намекают на просчеты в мелочах и неправильные тренерские решения. Новый наставник, конечно, особой тонкостью в работе раньше не отличался, но раз ему доверяют в клубе – видят потенциал.

Само решение о смене менеджеров читалось – при всем понимании, что виноват не только Калитвинцев, но в какой сейчас форме главный тренер Хохлов и что собой представляет консультант с функциями директора Широков – предстоит узнать.