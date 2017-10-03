Ванхазебрук возглавил «Андерлехт»

«Андерлехт» сообщил, что новым главным тренером команды стал Хейн Ванхазебрук, известный по своей работе в «Генте». Соглашение со специалистом рассчитано на три сезона.

В текущем сезоне «Андерлехт» занимает лишь 7-ю позицию в чемпионате Бельгии, отставая от лидирующего «Брюгге» на 9 очков.

Ванхазебрук работал с «Гентом» с 2014 года, он выиграл с ним чемпионат Бельгии и впервые вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также в 1/8 финала Лиги Европы.

Hein Vanhaezebrouck dirigera l’équipe A du #RSCA durant les trois prochaines saisons. Il prendra en charge les entraînements dès mercredi. pic.twitter.com/WjCebaad4t — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 3 октября 2017 г.

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