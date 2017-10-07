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Хохлов возглавил «Динамо»

сегодня, 12:45

Пресс-служба московского «Динамо» подтвердила появившуюся в Сети информацию об отставке главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Вместе с Калитвинцевым покидают «Динамо» его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

«Футбольный клуб благодарит специалистов за проделанную работу и лично Юрия Калитвинцева за достижения в прошлом сезоне и желает им успехов на тренерском поприще», - говорится в официальном заявлении «Динамо».

Преемником Калитвинцева с сегодняшнего дня назначен Дмитрий Хохлов, который будет руководить «бело-голубыми» до конца сезона-2017/18. При условии выполнения поставленных задач этот контракт может быть пролонгирован.

В новый тренерский штаб Дмитрия Хохлова войдут его помощники Юрий Никифоров и Евгений Плотников, которые ранее помогали Хохлову в молодежной команде «бело-голубых».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 13:15
Ожидаемое событие.
Пусть у Хохлова все получится.
Нечего "Динамо" шляться по низшим лигам.
Alex-96
сегодня в 13:13
Ах-хах, с таким классным тренером в следующем сезоне точно из ФНЛ не вылетят！
Белорусский Дикообраз
сегодня в 13:11
Хоть бы с Каррерой так не поступили
TURBO 84
сегодня в 13:07
Napoleon Bonapart. Спасибо за совет
TURBO 84
сегодня в 13:06
Napoleon Bonapart. Слышь, пока в планах нет.
Napoleon Bonapart ответил TURBO 84
сегодня в 13:05
TURBO 84:
Подскажите пож. почему лайки не ставятся, может кто знает?
У меня ставят. Поменяй портрет, и у тебя будет ставить.
Napoleon Bonapart ответил TURBO 84
сегодня в 13:04
TURBO 84:
stavr74 +++ тоже вариант.
    TURBO 84
    сегодня в 13:00
    stavr74 +++ тоже вариант.
    Bеликий Князь
    сегодня в 13:00
    Удачи!
    cska1948
    сегодня в 12:58
    Желаю удачи Хохлову на новой должности!
    stavr74 ответил TURBO 84
    сегодня в 12:56
    TURBO 84:
    Подскажите пож. почему лайки не ставятся, может кто знает?
      maldalik
      сегодня в 12:56
      Хм, шило на мыло поменяли?
      ZENIT GOAL
      сегодня в 12:55
      Удачи!
      AntiherQ1488
      сегодня в 12:55
      Привет пердив. Жаль динамо, но увы.
      Gotlib
      сегодня в 12:51
      Ждём от Хохла удачных игр.
      TURBO 84
      сегодня в 12:50
      Подскажите пож. почему лайки не ставятся, может кто знает?
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