Хохлов возглавил «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» подтвердила появившуюся в Сети информацию об отставке главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Вместе с Калитвинцевым покидают «Динамо» его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

«Футбольный клуб благодарит специалистов за проделанную работу и лично Юрия Калитвинцева за достижения в прошлом сезоне и желает им успехов на тренерском поприще», - говорится в официальном заявлении «Динамо».

Преемником Калитвинцева с сегодняшнего дня назначен Дмитрий Хохлов, который будет руководить «бело-голубыми» до конца сезона-2017/18. При условии выполнения поставленных задач этот контракт может быть пролонгирован.

В новый тренерский штаб Дмитрия Хохлова войдут его помощники Юрий Никифоров и Евгений Плотников, которые ранее помогали Хохлову в молодежной команде «бело-голубых».

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