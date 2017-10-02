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Будущее Монтеллы в «Милане» зависит от результата дерби с «Интером»

сегодня, 10:37
ИнтернационалеИнтернационале-:-МиланМилан15.10.2017 в 21:45 Не начался

Несмотря на заверения руководства «Милана» в том, что клуб полностью доверяет главному тренеру Винченцо Монтелле, источники утверждают, что будущее специалиста в рядах «россонери» висит на волоске.

В воскресенье «Милан» уступил в домашнем матче «Роме», а именно этот поединок должен был доказать профпригодность наставника.

Сообщается, что встреча с «Интером» станет решающей для Монтеллы. Если «красно-черные» уступят, тренеру грозит увольнение. Матч состоится 15 октября.

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