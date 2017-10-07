Далич сменил Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии

Как и ожидалось, главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич лишился занимаемой должности.
Пресс-служба Хорватского футбольного союза сообщает об отставке 64-летнего специалиста.
Новым наставником «шашечных» назначен бывший рулевой «Аль-Айна» из ОАЭ Златко Далич.
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В последнем матче сборная Хорватии не оправданно расслабилась.
Тот состав, который у них есть, способен "уничтожать" многих соперников.
В последнем матче сборная Хорватии не оправданно расслабилась.
Тот состав, который у них есть, способен "уничтожать" многих соперников.