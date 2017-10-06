Катанец покидает сборную Словении

Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец объявил, что матч отбора к ЧМ-2018 с Шотландией станет для него последним у руля национальной команды. Накануне словенцы проиграли Англии (0:1) и практически лишились шансов на выход на Мундиаль. Перед заключительным туром у Шотландии 17 пунктов, у Словакии 15 баллов, а у Словении - 14.

Словения дома примет Шотландию, но главная проблема в том, что у Словакии остался лишь домашний матч с Мальтой, где она должна брать 3 очка.

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