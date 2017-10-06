Хайнкес возглавит «Баварию» со следующей недели

Пресс-служба «Баварии» сообщает о том, что между руководством клуба и тренером Юппом Хайнкесом заключена договоренность о том, что 72-летний специалист с 9 октября до 30 июня 2018 года будет возглавлять мюнхенскую команду.

Ассистентами Хайнкеса будут Петер Херманн и Херманн Герланд.

Ранее сам Хайнкес заявил, что его возвращение в мюнхенский клуб - это «дружеская услуга».

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