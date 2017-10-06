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Хайнкес возглавит «Баварию» со следующей недели

сегодня, 17:25

Пресс-служба «Баварии» сообщает о том, что между руководством клуба и тренером Юппом Хайнкесом заключена договоренность о том, что 72-летний специалист с 9 октября до 30 июня 2018 года будет возглавлять мюнхенскую команду.

Ассистентами Хайнкеса будут Петер Херманн и Херманн Герланд.

Ранее сам Хайнкес заявил, что его возвращение в мюнхенский клуб - это «дружеская услуга».

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus ответил jet_set
сегодня в 17:36
jet_set:
Отличная новость для болельщиков Баварии. Пишут, что в Каталонии резко возросла стоимость смазочных кремов/масел.
И успокоительных )))
bexxx
сегодня в 17:35
Герой Баварии. Сможет ли он спасти баварию на этот раз. Скорее да
Марк Аврелий
сегодня в 17:35
Ну что ж, поздравляю фанатов Баварии. Хайнкес великий тренер, поможет команде обрести уверенность в своих силах.
требл
сегодня в 17:34
Зря Юпп согласился. Ушёл он очень красиво, а теперь немного смажет впечатление об окончании карьеры, всё-таки в Баварии кризис и его убирать нужно новому тренеру, заодно делая себе имя и строя новую команду. Клоппу, например.
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 17:34
Всяко лучше чирлидера из ливерпуля и безработного манекенщика из дортмунда !
sihafazatron
сегодня в 17:32
интересно будет посмотреть на баварию
jet_set
сегодня в 17:31
Отличная новость для болельщиков Баварии.
Пишут, что в Каталонии резко возросла стоимость смазочных кремов/масел.
BESTjuventus10
сегодня в 17:27
удачи старику)))
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