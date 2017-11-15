Этот Бэйл сломался – несите нового

Многочисленные травмы Гарета Бэйла заставили «Реал» осматриваться по сторонам в поисках свежей звезды. «Соккер.ру» оценивает список потенциальных одноклубников Криштиану Роналду.

Многочисленные травмы Бэйла, кажется, окончательно убедили руководство «Реала» в том, что медицина тут бессильна, нужно применять радикальные меры. К таковым относится расставание с валлийцем и поиск ему на замену достойной звезды, которая могла бы качественно оттенять атлетический профиль Криштиану Роналду. Испанские СМИ наперебой предлагают разные версии развития событий. Можно быть уверенным только в том, что Флорентино Перес соскучился по бомбам на трансферном рынке, поэтому наверняка потирает руки и изучает список желаемых целей, которых не так и много, нужно сказать. Не каждый способен с пользой и эффектно влиться в звездный коллектив.

Эден Азар (26 лет, «Челси»)

Стоимость: 75 млн. евро. Контракт до 2020 года. (Здесь и далее – данные сайта Transfermarkt)

Имя Азара называлось, пожалуй, чаще других. На это есть несколько причин. Первая – бельгиец очень нравится главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану, который, если верить испанской прессе, именно его кандидатуру продавливает. Вторая – Азар как раз тот игрок из всего списка претендентов, которого можно без проблем встроить на место Бэйла, не ломая архитектуру игры «Реала» и не задвигая других исполнителей на не самые комфортные и привычные позиции. Наконец, самому Азару наверняка уже хочется попробовать что-то новое, свежее, показать себя в чемпионате, где есть Лионель Месси и Роналду.

Роберт Левандовски (29 лет, «Бавария»)

Стоимость: 80 млн. евро. Контракт до 2021 года.

Поляк тоже давно фигурирует в списке желаемых целей «Реала». В какой-то момент даже казалось, что трансфер вот-вот состоится, однако не срослось. Левандовски остался в «Баварии», которая умеет удерживать игроков, если ей это очень нужно. Однако мюнхенцы слишком прагматичны, они способны договариваться с любым клубом. Да и с «Реалом» у них есть опыт звездной торговли – Тони Кроос перебрался в Мадрид из Мюнхена. Так что если испанцы снова подкатят с предложением, то смогут договориться. Но нужно ли им это теперь? Все-таки Роберт действует не на позиции Бэйла, ему уже 29 лет, пусть он и остается весьма результативным. Это скорее удар по Кариму Бензема, которого Зидан пока бережет.

Харри Кейн (24 года, «Тоттенхэм»)

Стоимость: 80 млн. евро. Контракт до 2022 года.

Кейн в отличие от Левандовски появился на радарах «Реала» относительно недавно. Результативный британец не мог не заинтересовать Переса. В свои 24 года это уже зрелый игрок, обладающий определенным уровнем, не снижающий планки, заставляющий дрожать оборону соперников и набирающий популярность. Переход в «Реал» возведет его в ранг звезд иного порядка. Но станет ли Кейн рисковать, имея хорошие тылы в «Тоттенхэме» и позицию примы? Да и переговоры со «шпорами» вести сложно. Даже дельцу Пересу перехитрить Даниэля Леви вряд ли удастся.

Деле Алли (21 год, «Тоттенхэм»)

Стоимость: 60 млн. евро. Контракт до 2022 года.

Практически аналогичная ситуация с Алли. Но Деле пока в тени Кейна, и этим как раз может воспользоваться «Реал», нанеся превентивный удар, так сказать. К тому же Кейн подобно Левандовски больше грозит Бензема, чем Бэйлу. А вот Алли уже пригодится как раз в полузащите, в креативном ее отделе. Универсальность и огромный потенциал Деле обещают ему и «Реалу» рост до невероятного масштаба. Но есть риск сломаться в условиях нового окружения и конкуренции. Да и договориться с «Тоттенхэмом» опять же…

Пауло Дибала (24 года, «Ювентус»)

Стоимость: 70 млн. евро. Контракт до 2022 года.

Вариант «Мстительный №1». Поговаривают, что «Ювентус» и Дибала посмели дерзнуть и отказать «Барселоне», которая очень-очень хотела аргентинца заполучить. Форвард остался в Турине, а каталонцы вынуждены были искать другие места пополнения состава. С каким довольным видом будет щеголять Перес, если ему удастся сделать то, обо что сломала зубы «Барселона». И это еще бонус к тому, что сам по себе Дибала потрясающий игрок и безусловно усилит линию атаки «Реала», заставив забыть о Бэйле и его травмах как о страшном сне.

Неймар (25 лет, ПСЖ)

Стоимость: 150 млн. евро. Контракт до 2022 года.

Вариант «Мстительный №2». Тут пояснений не нужно. Конечно, этот вариант из разряда экзотических, поскольку «Реалу», кажется, проще утащить из Парижа Эйфелеву башню, чем выцыганить у ПСЖ Неймара. Зря что ли парижане столько сил и средств тратили? 222 миллиона евро заплатили минувшим летом не для того, чтобы отпускать бразильца обратно в Испанию. Но в «Реале» же не глупцы офисы занимают. Не зря следят за положением дел вокруг Неймара. Тут же есть другой фактор. Как выкрутил он руки «Барселоне», уйдя в ПСЖ, так он вместе со своими родственниками может выкрутить руки и парижанам, чтобы поступить по своему желанию. А пока ходят слухи, что желания играть в Париже у него все меньше. И дело не только в натянутых отношениях с наставником Унаи Эмери. Того можно и сменить, но вот настрой Неймара сложно исправить. И тут-то сможет выпрыгнуть «Реал»!

Килиан Мбаппе (18 лет, ПСЖ)

Стоимость: 90 млн. евро. Контракт до 2018 года (аренда из «Монако» с обязательством выкупа).

Скупой платит дважды. А в случае, если «Реал» всерьез займется обработкой трансфера Мбаппе, то речь не о скупом, а о тугодуме. Мадридцы ведь были на волоске от подписания Килиана, который своей игрой в Париже уже наверняка заставил Переса пожалеть о том, что он не был более решительным в намерениях относительно 18-летнего француза. Теперь придется убалтывать ПСЖ, который в деньгах не нуждается и на Мбаппе не налюбуется – как тут уговорить? Надежда на УЕФА, который вдруг внезапно каким-то образом прижмет ПСЖ к стенке из-за финансового фэйр-плей. Выкуп контракта Мбаппе еще не состоялся же.

Марко Асенсио (21 год, «Реал»)

Стоимость: 30 млн. евро. Контракт до 2023 года.

Зачем далеко ходить? У «Реала» есть готовый молодой парень, который способен заменить Бэйла. Травмы последнего давали Марко возможность проявить себя. Иногда он шансом пользовался просто великолепно, уже проявляя лидерские качества и радуя фанатов «Реала», которые чувствуют прогресс молодого человека. Сам Асенсио тоже уже не хочет быть только запасным, распробовал вкус славы, более-менее регулярной игры. Собственно, поэтому появились разговоры о том, что он покинет «Реал», если туда придет, например, Азар. И Асенсио можно понять. А мадридцы с его уходом рискуют навлечь на себя гнев болельщиков и усилить какой-то другой топ-клуб – примеры есть. Может, не нужно суетиться вовсе?

Стоит отметить, что у «Реала» велик соблазн разыграть того же самого Бэйла как разменную монету. Поскольку Гарета за дешево мадридцы отпускать не хотят, а дорого его вряд ли кто-то возьмет, то существует вероятность договоренности с тем же «Тоттенхэмом» или «Челси», которые рассматривают возможность возвращения Бэйла в Англию. Тогда логично устроить обмен с доплатами и бонусами. Словом, ситуация по списку потенциальных звездных новичков зависит и от того, в какую сторону обернется дело самого Бэйла. Остается наблюдать.