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Рамос: «Играть против России было достаточно трудно»

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РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной Испании Серхио Рамос, отличившийся дублем в ворота России, прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с российской командой (3:3):

«Достаточно трудно было играть против России, они хорошо играли в высокий прессинг. В начале игры было непросто, но мы справились с этим. Я счастлив, ведь сегодня день рождения у моего сына Марка, было приятно забить в такой день. Жаль, что я не смог быть рядом с ним.

В принципе, мы удовлетворены той работой, которую проделали. Я говорю в первую очередь о всём отборочном цикле, ведь мы достигли нашей цели. И сегодняшняя сенсация никак на это не повлияет».

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