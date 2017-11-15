Альба: «Испания очень хотела победить, но соперник не позволил нам это сделать»

Защитник сборной Испании Жорди Альба, открывший счёт в матче с Россией, подвёл итоги товарищеской встречи с российской командой (3:3):
«Да, матч вышел тяжёлый, мы сражались до конца, очень хотели победить, но соперник не позволил нам этого сделать. У России отличная команда. Рад, что забил гол, но расстроен, что он не смог принести победу нашей сборной».
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даже за один сегодняшний день, у тебя все заточено
исключительно на то.что мы катаем вату,бездари,
не выход из группы, мы безнадежны, ловить нам нечего,
причем это на своем домашнем чемпионате,и это лишь
одна из областей твоей желчи по отношению к родине,
из которой ты родом.в которой ты живешь,трудишься
и вознаграждаешься за свой труд зарплатой....Если уж
армия не исправила этого, то совсем тяжелый случай .....
даже за один сегодняшний день, у тебя все заточено
исключительно на то.что мы катаем вату,бездари,
не выход из группы, мы безнадежны, ловить нам нечего,
причем это на своем домашнем чемпионате,и это лишь
одна из областей твоей желчи по отношению к родине,
из которой ты родом.в которой ты живешь,трудишься
и вознаграждаешься за свой труд зарплатой....Если уж
армия не исправила этого, то совсем тяжелый случай .....
Столько в тебе желчи и негатива сидит ко всему,
что связано со страной, истина видимо недалеко,
так искренне ненавидеть это надо еще постараться...
Столько в тебе желчи и негатива сидит ко всему,
что связано со страной, истина видимо недалеко,
так искренне ненавидеть это надо еще постараться...