Альба: «Испания очень хотела победить, но соперник не позволил нам это сделать»

Защитник сборной Испании Жорди Альба, открывший счёт в матче с Россией, подвёл итоги товарищеской встречи с российской командой (3:3):

«Да, матч вышел тяжёлый, мы сражались до конца, очень хотели победить, но соперник не позволил нам этого сделать. У России отличная команда. Рад, что забил гол, но расстроен, что он не смог принести победу нашей сборной».

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