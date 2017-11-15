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Альба: «Испания очень хотела победить, но соперник не позволил нам это сделать»

сегодня, 02:30
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной Испании Жорди Альба, открывший счёт в матче с Россией, подвёл итоги товарищеской встречи с российской командой (3:3):

«Да, матч вышел тяжёлый, мы сражались до конца, очень хотели победить, но соперник не позволил нам этого сделать. У России отличная команда. Рад, что забил гол, но расстроен, что он не смог принести победу нашей сборной».

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Все комментарии
NAZAR 007 ответил Owl Fake
сегодня в 03:00
Owl Fake:
Сейчас бы по комментам на Соккере впечатления складывать..
Я не о данном твоем комменте.а в общем и целом,
даже за один сегодняшний день, у тебя все заточено
исключительно на то.что мы катаем вату,бездари,
не выход из группы, мы безнадежны, ловить нам нечего,
причем это на своем домашнем чемпионате,и это лишь
одна из областей твоей желчи по отношению к родине,
из которой ты родом.в которой ты живешь,трудишься
и вознаграждаешься за свой труд зарплатой....Если уж
армия не исправила этого, то совсем тяжелый случай .....
da da da
сегодня в 02:57
мало заплатили))
Owl Fake ответил NAZAR 007
сегодня в 02:53
NAZAR 007:
Порой впечатление,что ты родом не из России. Столько в тебе желчи и негатива сидит ко всему, что связано со страной, истина видимо недалеко, так искренне ненавидеть это надо еще постараться...
Сейчас бы по комментам на Соккере впечатления складывать..
NAZAR 007 ответил Owl Fake
сегодня в 02:45
Owl Fake:
Читают как по бумаге. Что игроки, что тренер.
Порой впечатление,что ты родом не из России.
Столько в тебе желчи и негатива сидит ко всему,
что связано со страной, истина видимо недалеко,
так искренне ненавидеть это надо еще постараться...
Owl Fake
сегодня в 02:35
Читают как по бумаге. Что игроки, что тренер.
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