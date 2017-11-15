У Роналду конфликт с Пересом

У нападающего «Реала» Криштиану Роналду конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, утверждают СМИ.

По слухам, отношения между двумя испортились после того, как игрок минувшим летом выступил против покупки «сливочными» на тот момент нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, который в результате перебрался в ПСЖ.

Напомним, что недавно Роналду заявил о том, что не хочет продлевать контракт с «Реалом», а позже в прессе появилась информация о том, что португалец хочет покинуть клуб.

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