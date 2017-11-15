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У Роналду конфликт с Пересом

сегодня, 11:35

У нападающего «Реала» Криштиану Роналду конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, утверждают СМИ.

По слухам, отношения между двумя испортились после того, как игрок минувшим летом выступил против покупки «сливочными» на тот момент нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, который в результате перебрался в ПСЖ.

Напомним, что недавно Роналду заявил о том, что не хочет продлевать контракт с «Реалом», а позже в прессе появилась информация о том, что португалец хочет покинуть клуб.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
сегодня в 12:06
Девочки, не ссорьтесь
Ptaha91
сегодня в 12:05
каждый год одно и тоже.
112910415
сегодня в 12:05
суета сует
Ищущий и Понимающий
сегодня в 11:48
Перец ему в одно место! Может потом угомонится!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:37
ПЕРЕС ЭТОГО РОНАЛЬДУ ТАК ВРАЗУМИТ, ЧТО ТОТ ЕЩЁ ДОЛГО ТРУСЫ РЕКЛАМИРОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ
kokshareal
сегодня в 11:37
Достали уже такого рода новости!
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