Эриксен: «Мой хет-трик в ворота Ирландии – это невероятно»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, отличившийся тремя забитыми мячами в ответном стыковом матче против Ирландии (5:1), прокомментировал выход своей команды на ЧМ-2018:

«Это невероятно чувство. Мы так долго сражались за то, чтобы попасть на чемпионат мира. С нетерпением ждём начала турнира. Я не часто делаю хет-трики, поэтому это тоже, безусловно, невероятно. Я очень переживал за эту игру, но в этот раз мы завладели мячом и провели её намного лучше, чем первую».

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