«Тоттенхэм» предложит за Бэйла 54 млн фунтов

Согласно сообщениям из источника, «Тоттенхэм» готов предложить 54 миллиона фунтов за трансфер атакующего полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Утверждается, что «шпоры» - единственный заинтересованный клуб на данный момент, который может предпринять попытку подписать игрока в ближайшее время. Бэйл провел 159 матчей за «Реал», забил 70 голов и отдал 55 результативных передач.



Напомним, что Гарет Бэйл пропустит несколько недель из-за новой травмы.

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