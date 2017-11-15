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Бартра: «Стадион „Санкт-Петербург“ – одна из лучших арен в моей карьере»

сегодня, 02:22
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной Испании Марк Бартра поделился впечатлениями после товарищеского матча с Россией (3:3), отдельно отметив стадион «Санкт-Петербург» и российского форварда Фёдора Смолова, отметившегося дублем:

«Это одна из лучших арен, на которых я играл за свою карьеру. Нам пришлось очень тяжело, россияне доставили много проблем, поэтому мы довольны ничьей. Сборная России – хорошая, трудолюбивая команда.

Да, Смолов – самый опасный игрок в её составе. Классный нападающий. У него есть все качества, чтобы выступать в Европе».

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Все комментарии
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК ответил semple09
сегодня в 02:42
semple09:
Представляю если бы в Испании такие деньги в арену вбухали, там бы не только поле выкатывалось, но и весь стадион.
из под воды
semple09
сегодня в 02:25
Представляю если бы в Испании такие деньги в арену вбухали, там бы не только поле выкатывалось, но и весь стадион.
RDeanW
сегодня в 02:24
что только не скажешь за пару лишних пачек евриков)
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