Топ-10 футболистов, свободных с будущего лета

Подписать крутого футболиста без выплаты компенсации его бывшему клубу – большая удача. «Соккер.ру» рассказывает о сильных игроках, чьи контракты истекают в начале лета-2018.

Фернандиньо («Манчестер Сити»; Бразилия; 32 года)

Ориентировочная стоимость: 18 миллионов евро (здесь и далее - по данным «Трансфермаркт»)

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 99%

Один из ключевых игроков в построениях Хосепа Гвардиолы, причем Фернандиньо не был любимцем изначально, но сумел убедить тренера-фанатика своим профессионализмом, самоотдачей и умением подстраиваться под обстоятельства. Полузащитник закончит сезон в возрасте Христа, но раз Гвардиоле нравится этот футболист, в паспорт Фернандиньо никто заглядывать не станет. Скорее всего, контракт будет продлен по схеме «1+1», и сотрудничество Фернандо Луиса с «горожанами» продолжится.

Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»; Нидерланды; 27 лет)

Ориентировочная стоимость: 22 миллиона евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 5%

Умница Дейли, признанный мастер-универсал впал в немилость, ведь у Жозе Моуриньо свой взгляд на футбол и формирование состава. На счету Блинда 4 матча в АПЛ в нынешнем сезоне, и ему желательно сбежать с «Олд Траффорд», не дожидаясь лета. К голландцу есть серьезный интерес из Италии – «Интер», «Ювентус» и «Рома» рассматривают возможность его приглашения, а еще может образоваться вариант с «Барселоной».

Эмре Джан («Ливерпуль»; Германия; 23 года)

Ориентировочная стоимость: 22 миллиона евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 20%

Летом прошла новость о том, что Джан и «Ливерпуль» согласовали условия нового контракта, прошло полгода, но подписи так и не поставлены. Юрген Клопп уходит от прямых вопросов, говоря о том, что Эмре – часть его команды прямо сейчас. Между тем, сообщается, что «Ювентус» опередил «Интер» и «Реал» в борьбе за немецкого полузащитника, пообещал ему четвертую зарплату в команде и дал гарантии, что он будет играть в основе. Велика вероятность, что Джан променяет Ливерпуль на Турин.

Леон Горецка («Шальке»; Германия; 22 года)

Ориентировочная стоимость: 23 миллиона евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 5%

Горецка объявил, что примет окончательное решение о том, где продолжит карьеру, в январе. Хавбека не волнуют деньги, он хочет лишь прогрессировать. «Шальке» предлагает Леону новый контракт, но остаться в стане «кобальтовых» - почти наверняка означает топтание на месте, под «решением» Горецка подразумевает выбор клуба, в который перейдет. Выбор у него обширнейший! Тут и «Бавария» с «Барселоной», и «Арсенал» с «Манчестер Юнайтед» - неудивительно, ведь молодой немецкий хавбек может прокачаться в звезду мирового масштаба.

Росс Баркли («Эвертон»; Англия; 24 года)

Ориентировочная стоимость: 25 миллионов евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 5%

«Эвертон» всеми правдами и неправдами стремится сохранить Баркли в составе, а новый тренер «ирисок» Эллардайс готов продать душу дьяволу, чтобы Росс остался в команде. Полузащитник стоит перед выбором – большая карьера с погоней за трофеями или статус местной легенды на «Гудисоне»? Вероятно, Баркли выберет первое, а главным претендентом на него считается «Челси», причем «синие» готовы отдать 30 миллионов фунтов за хавбека уже зимой.

Стефан де Врей («Лацио»; Нидерланды; 25 лет)

Ориентировочная стоимость: 27 миллионов евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 1%

Стефан де Врей отказывается продлевать контракт с «Лацио», и его логику можно понять: голландцу нужно переходить в топ-клуб, чтобы доказать соответствие топ-уровню. Наверняка Стефан и сам ощутил, насколько он востребован, узнав об интересе со стороны «Барселоны», английских грандов, «Интера» с «Ювентусом». Переходы таких свободных агентов – подарок для агентов, ведь тот факт, что не нужно платить компенсацию другому клубу, не отменяет соревнования в размере подъемных, например.

Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»; Испания; 29 лет)

Ориентировочная стоимость: 30 миллионов евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 55%

Жозе Моуриньо в свое время выдавил Мату из «Челси», но в МЮ испанец у него играет, пусть и не на первой скрипке. Ситуация с контрактом туманна: сам Хуан говорит, что готов выступать на «Олд Траффорд» до 40 лет и хотел бы продлить контракт, но МЮ (или Моуриньо?) подыскивает игрока получше за спиной у испанца. Пока вероятность продления чуть выше среднего, но терпение Маты может лопнуть, особенно, если в этот момент у него на руках окажутся соблазнительные предложения.

Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»; Испания; 28 лет)

Ориентировочная стоимость: 30 миллионов евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 90%

Еще один испанец из «Манчестер Юнайтед», но положение Эрреры все же значительно отличается от ситуации Маты. Клуб определенно заинтересован в продолжении сотрудничества с Андером, ходят слухи, что «красные дьяволы» уже активировали опцию «+1 год» в контракте баска, чтобы он почувствовал себя увереннее – в таком случае текущий договор истекает летом 2019-го, а не 2018-го. Если Эррера проявит себя до конца сезона, то ему будет предложено новое полноценное соглашение.

Месут Озил («Арсенал»; Германия; 29 лет)

Ориентировочная стоимость: 50 миллионов евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 3%

«Арсенал» в панике готов предложить Озилу рекордный контракт, а попутно думает о плане «Б» - продаже полузащитника зимой, чтобы получить хоть какую-то компенсацию. Нежелание Месута играть за «канониров» читается давно, думается, в этой ситуации нет пути назад, а если чемпион мира все же останется в лондонском клубе – это будет сродни чуду. «Барселона» присматривается к Озилу как к преемнику Иньесты, а Моуриньо, как никто другой умеющий мотивировать Месута, может взять его в МЮ как раз вместо Маты.

Алексис Санчес («Арсенал»; Чили; 29 лет)

Ориентировочная стоимость: 65 миллионов евро

Вероятность продления контракта с нынешним клубом: 1%

И еще одна звезда, которую «Арсенал» скоро потеряет. Санчес не хочет играть за «канониров», партнеры по команде недовольны его самоотдачей и кислой миной, напряжение растет, а такое сотрудничество сродни мазохизму. Алексис уже ставит зарубки на подоконнике – считает дни до ухода. Вероятнее всего, он окажется в «Манчестер Сити» под крылом Гвардиолы, но Санчес может оказаться перед приятной дилеммой, если еще и мадридский «Реал» активизируется.