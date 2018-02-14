У «Реала» нет шансов. Главное свидание вечера

Футбольным болельщикам непросто будет совместить день Валентина с Лигой чемпионов? Самых ловких Блогер «Соккер.ру» Neomorph приглашает к дискуссии о шансах ПСЖ и «Реала»!

Пойдем от противного. Рассмотрим аргументы против ПСЖ и представим факты, которые могут разбить их в пользу парижского клуба в борьбе с «Реалом».

Против ПСЖ. Дела «Реала» в Испании

Все настолько плохо, что Зидан перед матчем технично подчеркнул, что команды уровня «Реала» живут ради таких матчей, как против ПСЖ. Автоматически нивелировал осечки против более слабых соперников в Испании – мол, не так уж хотелось «Леванте» обыграть. «Барселона» завоюет чемпионский титул в текущем сезоне. А это значит, что против ПСЖ работает нужда «Реала». Заработать деньги и будущие контракты Перес может только благодаря успехам в Лиге чемпионов. Чем хуже дела у «Мадрида» дома – тем сложнее парижанам.

Контраргумент. У «Реала» нет кризиса в классическом понимании – с эпидемией травм, сменой тренера и без побед. Но постоянно пропускают от более слабых соперников, чем ПСЖ, а сегодня пропущенные мячи могут быть важнее непосредственного результата гостей – результативная ничья устроит.

Против ПСЖ. Преимущество «Реала» в центре

Дисквалификация Карвахаля – аргумент против «Реала». Но информация, что Тиаго Силву в основе могут заменить на Кимпембе, способна уравнять шансы. Замена может сделать оборону ПСЖ не слабее, но раскованнее. А это значит, что у тройки или двойки форвардов «Реала» шанс поймать ПСЖ на опыте. У Зидана есть выбор, о чем говорят сейчас в самом Мадриде, спрашивая игроков о схеме. Но мало кто сомневается, что в центре выйдут Каземиро, Кроос и Модрич. Это трио может серьезно повлиять на игру. Если Эмери ставит Ди Марию в центр – получатся слишком легковесные хавбеки. Рабьо не опорник, Диарра – новичок, Ло Чельсо – не идеал, Верратти слишком долго думает. С таким сильным соперником, как «Реал», они давно не играли. А когда встретились – «Бавария» Хайнкеса победила 3:1, и трио в центре сыграло ужасно.

Контраргумент. Обратите внимание, что ПСЖ – агрессивная команда. Три красные за три недели, они не испугаются центра поля «Реала», поскольку подучились и могут выбирать исполнителей под соперника.

Против ПСЖ. Статус якобы фаворита

Кто вообще сказал, что парижане намного лучше «Реала»? Плей-офф Лиги чемпионов – отдельный турнир, где 76 забитых мячей, разница +59 во Франции, даже голы группового этапа и 17 ударов в среднем за поединок не имеют никакого значения. Для Эмери Лига чемпионов начинается сегодня. И хотя атака у парижан красивая, учитывайте, что в Лиге 1 проходные дворы у всех клубов в обороне. Даже у самого ПСЖ были проблемы с голкиперами и защитниками. В РФПЛ с организацией редутов дела обстоят лучше, чем во Франции. Поэтому забудьте все победы ПСЖ в Лиге 1 – не имеют прямого отношения к нынешней встрече. Но важны факты, что «Страсбур», «Бавария» и «Лион» дома обыгрывали ПСЖ. Парижане не любят сложные выезды.

Контраргумент. Парижане могут быть готовы к доминантной роли. Метят в финал Лиги чемпионов, должны играть дерзко. Прекрасно, что стартуют в гостях – можно сыграть в своем стиле, даже отдав мяч «Реалу», как подобает на чужом поле.

Против ПСЖ. Слишком большой акцент на Неймаре

Даже Карвахаль говорит, что Неймара нельзя нейтрализовать. И это бред, поскольку бразильцу слишком просто и легко играть в Лиге 1. От этого рост футболиста вроде бы ускорился – по цифрам, а реально замедлился, ведь форвард все чаще включает инфантильность, как в «Сантосе». Неймар не играет лучше нынешнего Месси. Не играет сильнее молодого Роналду на пике формы. Но при этом перетаскивает на себя одеяло в команде так, словно сумел поставить на место этих двух джентльменов, не дожидаясь их футбольной старости. От бразильца ждут многого. Но он очевидно слишком хорош, чтобы Зидан не учел этого и не придумал, как его вывести из себя. Нейтрализация бразильца заставит ПСЖ перестраиваться, что у Эмери получается не всегда.

Контраргумент. Неймар был лучшим игроком матча в пяти последних играх за ПСЖ. В девяти поединках принес 17 баллов по системе «гол плюс пас». Пусть выделывается, пока его стиль приносит голы и победы. Плюс опыт против «Реала» имеется, и богатый опыт.

Против ПСЖ. Опыт «Реала» в Лиге чемпионов

«Реал», снова «Реал», «Барселона», еще раз «Реал». «Бавария», «Челси», «Барселона», «Интер»... За семь лет не было ни одного «выскочки» с атакующим стилем игры среди победителей, хотя были «Челси» с «Интером» - команды, которые выгрызали победы за счет организации, тактики у своих ворот и характера, которого у ПСЖ не может быть, учитывая камбэк «Барселоны» в прошлом году. Лига чемпионов стала турниром патриархов, и чтобы оказаться стамбульским «Ливерпулем», ПСЖ надо поменяться. «Реал» ближе к стандартам рационального фаворита ЛЧ. Доказательства цифровые – три победы за 4 сезона, это их турнир.

Контраргумент. «Реал» прошлого сезона шел к цели, не оступаясь так глупо. Не разбазаривал моменты, словно «Спартак», и лучше играл у своих ворот. Сейчас не могут отработать на опыте без помарок, хотя попытаются.

Мнение читателей. «Реал» или ПСЖ?

«Реал» может с треском вылететь от будущей главной звезды Неймара. Но в состоянии и со скрипом пройти дальше. Или даже удивить ПСЖ не только скучным, рациональным и выверенным подходом, но и совмещением его с яркой игрой, о которой любит помечтать Зидан тихими зимними вечерами с кусочком любимой пиццы в руках. Зинедин огромный поклонник этого блюда еще с итальянских времен, у него в особняке в Испании даже есть специальная дровяная печь для пиццы.

В пицце важно качество каждого ингредиента. Но еще важнее не переборщить с количеством. ПСЖ может оказаться командой, где все составные части качественные, но перебор по ожиданиям и каша из продуктов разных школ. А «Реал» выиграл столько раз Лигу чемпионов именно потому, что это блюдо с идеальным балансом. Есть команды, которые как минимум не слабее, чем мадридская, но мало тех, кто еще органичнее.

Плей-офф Лиги чемпионов еще со времен «Милана» Анчелотти заточили под таких упрямых, как Роналду и его коллеги. ПСЖ будет сложно, особенно с учетом, что еще раз клюнуть на каталонскую приманку другие испанцы не смогут, эта турецкая песенка спета. Так что или окажется, что ПСЖ попросту намного лучше готов физически и функционально, чем «Реал» - во что не сильно верится. Или дальше пойдет не более сильный – пара равная, а более искушенный в таких свиданиях участник.

Если «Реал» поставит в Лиге чемпионов на кон все – а именно так и нужно делать, то у ПСЖ нет шансов. Если же у французов сработает тактика результативной выездной ничьей, как у «Тоттенхэма» в Турине, или даже победы – расклад в этой паре изменится. Не забывайте, что «Реал» умеет поставить себя в неудобное положение в плей-офф, чтобы потом героически спастись. В этом нынешняя команда Роналду похожа на бывший клуб Неймара. ПСЖ попробует испугать темпом и классом атаки, но «Реал» есть «Реал» - даже когда нет шансов, они умеют выкрутиться.