Джеррард и «Рейнджерс» - перспективный старт

Легенда «Ливерпуля» может возглавить «Рейнджерс». «Соккер.ру» считает, что для Джеррарда это будет хорошая стартовая позиция во «взрослой» тренерской работе.

Постепенно футбольные кумиры нынешнего поколения перекочевывают на тренерские скамейки. Все чаще и чаще можно видеть в роли наставников тех, за кого совсем недавно, кажется, люди переживали, наблюдая за их игрой и восторгаясь ею. Так постепенно меняется парадигма, меняется потихоньку поколение, обновляется тренерский цех мирового футбола, меняются взгляды, а болельщики получают все новые и новые «опытные образцы», чтобы подтверждать или опровергать известное выражение: «Хороший футболист не обязательно становится хорошим тренером».

Пути к тренерской работе у всех свои. Кто-то некоторое время возится помощником главного в другом клубе, как это делал, например, Патрик Виейра, сейчас возглавляющий «Нью-Йорк Сити» и претендующий на тренерский пост в «Арсенале». Кто-то после недолгой ассистентской работы бросается сразу в сборную, как это сделал Райан Гиггз, отправившийся в национальную команду Уэльса. Кто-то поднимается с низов как в менеджере, работая с командой более низкой лиги, а позже добирается до самого верха, как это сделал Зинедин Зидан, перебравшись более чем успешно из «Кастильи» в «Реал».

Некоторые перекочевывают «из телевизора», из роли экспертов на тренерское поприще, где набивают шишки. Можно вспомнить колкого на язык Гари Невилла и его провал в «Валенсии», после чего он снова предпочел обсуждать действия других тренеров из телевизора. Тьерри Анри пошел по похожему пути, но чуть осторожнее: из телевизора – к роли помощника главного тренера сборной Бельгии, чтобы накопить опыта. Бывают примеры и того, как игрока сразу бросают на топ-уровень – в это вляпался Кларенс Зеедорф с «Миланом» в свое время.

До сих пор пытается найти клуб для реабилитации, но пока вот вылетел вместе с «Депортиво» из элиты чемпионата Испании. Словом, постепенно футбольный мир обрастает совсем свежими и довольно разнообразными историями становления вчерашних игроков в тренеры. В этом списке грядет пополнение.

Стивен Джеррард, легенда «Ливерпуля», завершил карьеру всего полтора года назад. В какой-то степени ему было проще определиться с тем, чем продолжать заниматься. Все-таки только ленивый из его партнеров и экспертов со стороны не говорил о том, что из мудрого вдумчивого Джеррарда получится замечательный тренер. А его связь с «Ливерпулем» обеспечивала Стивену прекрасную поддержку.

Даже Футбольная ассоциация Англии запустила занятную программу по превращению бывших игроков сборной в тренеров. Это было сделано из-за беспокойства о том, что в Премьер-Лиге мало английских наставников. Сложно сказать, в чем суть этой программы, но Джеррард довольно быстро занялся тренерской работой, попутно оказываясь регулярно и на телевидении – куда без этого. А тренерский путь Джеррард решил начать с академии родного «Ливерпуля»:

«Такое ощущение, что круг замкнулся, ведь я вернулся в то место, где все началось. Это решение основано не на эмоциях, я могу внести свой посильный вклад в „Ливерпуль“. Не думаю, что нужно объяснять значение этого клуба для меня. Когда появился вариант с возвращением, я хотел убедиться, что мне будет предложена действительно существенная роль, благодаря которой я реально смогу помочь».

Прошло несколько месяцев, а стремительное движение Джеррарда продолжалось. Руководство «Ливерпуля» оценило рвение, с которым Стивен отдавался работе в академии, поэтому ему предложили поработать с юношеской командой U18. Можно было и дальше двигаться так из глубины поступательно, трудясь с молодежью, однако наверняка амбиции и само имя Джеррарда подталкивают его к более решительным шагам, к более статусной должности.

Он привык быть на виду, привык находиться в центре событий, а работая тихо в резервных командах, особо себя не проявишь. К тому же в нем еще не угас этот мальчишеский соревновательный азарт, который требует стремления вверх и настоящей футбольной борьбы, которую дает руководство полноценной основной командой. Понятно, что «Ливерпулю» сразу было бы опрометчиво доверять вчерашнему футболисту, особенно когда у Юргена Клоппа все получается, дела складываются хорошо.

Но практика большой игры Джеррарду нужна, а тут подвернулся прекрасный вариант с «Рейнджерс». С присущей Стивену прямотой он подтвердил переговоры с шотландским клубом, не став говорить это набившее оскомину фирменное игровое: «В футболе всякое бывает». Более бесполезного комментария не придумать. Джеррард же сказал сразу по делу: «Первый раунд переговоров прошел, процесс продолжается». Без виляний и ужимок.

Вариант с «Рейнджерс» весьма подходит Джеррарду. Понятно, что все делается для подготовки будущего наставника для «Ливерпуля». В Шотландии Стивен не будет выдернут из британской специфики футбола, как это было бы, начни он карьеру где-то в США или Испании. В Глазго он будет ощущать себя почти как дома, очень комфортно.

У «Рейнджерс» солидный статус и имя, несмотря на проблемы последних лет. Это важно с точки зрения привыкания работы с клубом, имеющим огромную базу болельщиков, традиции, ресурсы в какой-то мере. В Шотландии к тому же не так высока конкуренция, а проигрыш «Селтику», наверное, на первых порах Джеррарду будут прощать, конечно, если это не будет происходить в одну калитку, как это происходит сейчас.

Все же «Рейнджерс» восстанавливается после очищения низшими лигами, при этом имея куда большие ресурсы, чем другие команды Шотландии за исключением того же «Селтика». С этой точки зрения тоже хорошая стартовая позиция у Джеррарда. При каких-то пограничных ситуациях у него больше шансов удержаться в команде, чем у любого другого тренера – имя вытащит, если только не случится провал с треском, а тут уже никто ничего гарантировать не может.

Хотя в Джеррарде многие его бывшие партнеры, тренеры, болельщики уверены больше, чем в ком-либо другом. У него хорошие репутационные, интеллектуальные, статусные стартовые позиции для начала большой тренерской карьеры, а «Рейнджерс» подходит куда лучше, чем любой из вариантов из-за границы или из глубин Чемпионшипа или даже середины Премьер-Лиги, где можно увязнуть тренеру любого уровня таланта.