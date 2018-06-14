Саудовская Аравия: нечего терять

Саудовской Аравии трудно рассчитывать на выход в плей-офф из группы с хозяевами, Уругваем и Египтом, но отсутствие ожиданий – преимущество команды Пицци, считает «Соккер.ру».

Сборная Саудовской Аравии

Лучший результат на мундиалях: 1/8 финала – 1994 год.

Место в рейтинге ФИФА: 67 (из участников ЧМ-2018 ниже только сборная России – 70)

Капитан: Осама Хавсави.

Тренер: Хуан Антонио Пицци (Испания).

Соперники по группе: Россия, Египет, Уругвай.

Сыграет в городах: Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград.

Путь на ЧМ-2018. За право выступить на чемпионате мира сборная Саудовской Аравии состязалась в азиатском отборе с Японией, Австралией, ОАЭ, Ираком и Таиландом. С тремя поражениями, одной ничьей и шестью победами саудовцы заняли второе место вслед за Японией. Отчасти сопернику сборной России помог календарь, ведь в последнем туре Саудовская Аравия встречалась с уже квалифицировавшейся на мундиаль Японией и выиграла 1:0, что позволило в финальной версии таблицы при равенстве очков опередить Австралию по разнице забитых и пропущенных голов. Впрочем, австралийцы тоже приехали на чемпионат мира, победив в межконтинентальных стыках Гондурас. Любопытно, что голландский тренер Берт ван Марвейк, который выводил саудовцев на чемпионат мира, на мундиале будет тренировать Австралию.

Любопытные факты

- прозвища сборной Саудовской Аравии: «Соколы», «Орлы пустыни», «зеленые»;

- это пятый чемпионат мира для Саудовской Аравии и первый с 2006 года;

- саудовцы не пропускали чемпионаты мира с 1994 по 2006 год, выступив на четырех мундиалях подряд;

- в матче открытия сойдутся две команды с самым низким рейтингом ФИФА среди всех участников чемпионата мира: 67-я Саудовская Аравия и 70-я Россия. Уникальный случай;

- два самых памятных эпизода с участием сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира: выход в 1/8 финала на ЧМ-1994 и поражение 0:8 от сборной Германии на ЧМ-2002;

- как и у сборной России, у саудовцев всего лишь две победы в финальных турнирах чемпионата мира: над Марокко и Бельгией. Обе датированы 1994 годом.



Состав и тактика

Заявка

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Абдулла Аль-Майюф («Аль-Хиляль»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»).

Защитники: Осама Хавсави, Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Булаихи (все - «Аль-Хиляль»), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Абдулла Отаиф, Абдулмалек Аль-Хаибри (все - «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн Аль-Мафхави, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Кано (все - «Аль-Шабаб»), Яхья Аль-Шери («Леганес», Испания), Тайсир Аль-Джассим («Аль-Ахли»).

Нападающие: Моханнад Ассери («Аль-Ахли»), Мохаммад Аль-Сахлави («Аль-Наср»), Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания).

Потери. Нет в составе сборной Саудовской Аравии Навафа Аль-Абеда, который стал лучшим снайпером команды в отборочном цикле, где хладнокровно реализовывал пенальти. Он был в расширенном списке, но в окончательную заявку Хуан Антонио Пицци полузащитника не включил.

Лидеры. Осама Хавсави, Яхья Аль-Шери и Тайсир Аль-Джассим.

Тактика. У Саудовской Аравии есть тактика, и они ее придерживаются, даже несмотря на смены тренеров. Магические цифры 4-2-3-1 помогли пробиться на мундиаль под руководством Берта ван Марвейка, уважает эту тактику и Хуан Антонио Пицци, хотя в мартовских матчах пробовал 4-3-3, но без особого успеха.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Аль-Овайс – Аль-Шахрани, Осама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Харби – Аль-Фарадж, Отаиф – Аль-Джассим, Аль-Шехри, Аль-Мафхави – Аль-Сахлави.

Самый смелый и самый слабый соперник России

Сила. Несмотря на частую смену тренеров, костяк команды остается неизменным, да и тот же Пицци не стал ломать то, чего не строил. Сборная Саудовской Аравии сыграна, это единый организм, где игроки друг друга знают, а главный тренер только корректирует задачи под конкретную игру. Саудовцы отлично обращаются с мячом, для них не проблема выстраивать длинные серии передач даже под прессингом сильных соперников – видели в товарищеских матчах с Германией и Италией. Основательная команда, не суетливая, при этом осторожная. Сыгранность – главный конек.

Слабость. У футболистов Саудовской Аравии нет опыта игры на высоком уровне, они в основном варятся друг с другом в одном котле, вот даже Федерация зимой предприняла решительный шаг и отправила девять человек на стажировку в испанские клубы. В игровом плане есть сомнения по скорости и классу защитников и вратаря, кроме того, существуют очевидные проблемы с перестроением из атаки в оборону при потерях мяча. Саудовцев надо ловить на встречных курсах, в этом аспекте они очень далеки от идеала, мешкают в процессе поиска своих позиций.

Модный разговор

Форму сборной Саудовской Аравии подготовил Nike. Очень простые футболки без изысков. Белый комплект основной, для гостевых встреч – на этот раз «зеленка».



Главный тренер. Хуан Антонио Пицци (Испания)

Пицци появился на свет в аргентинском Сан-Хосе и начинал карьеру в «Росарио Сентраль», но потом транзитом через Мексику оказался в Испании, эта страна стала для него родной, даже 22 матча за «Красную Фурию» сыграл и забил 8 голов. Участник ЧМ-1998. Хуан Антонио на протяжении десяти лет тренировал клубы, но в 2016-м принял предложение сборной Чили, с которой выиграл Копа Америка и добрался до финала прошлогоднего Кубка Конфедераций, но не сумел вывести «красных» на чемпионат мира и покинул свой пост. Однако сам на мундиаль приехал, только с другой сборной. Сможет ли Пицци повторить с «Орлами пустыни» их успех 1994 года, или карма настигнет испанского наставника, оставившего Чили за бортом мундиаля?

Главная звезда. Яхья Аль-Шехри

Хрупкий полузащитник является, пожалуй, самым техничным в своей команде. Аль-Шехри предпочитает позицию плеймейкера, либо правого инсайда, он опасен на последней трети поля перед чужими воротами, ведь может и протащить мяч, и взрезать вражескую оборону хитрой передачей, а также классно работает между линиями. Большую часть своей карьеры Яхья провел в «Аль-Насре», а этой зимой поехал в «Леганес», и говорят, что стажировка в Испании пошла ему на пользу. Наверняка и в матче против сборной России от Аль-Шехри будет исходить угроза, хотя хотелось бы, чтобы именно сегодня он растворился на поле.

Где можно увидеть сборную Саудовской Аравии?

База. Санкт-Петербург, стадион «Петровский».

Матчи группового этапа

14 июня, Москва. «Лужники», против России.

20 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена», против Уругвая.

25 июня, Волгоград. «Волгоград-Арена», против Египта.

Изначально ходили слухи, что Саудовская Аравия остановится в Азове или в Грозном, но в итоге выбрали Санкт-Петербург, откуда будут летать на матчи в Москву, Ростов-на-Дону и Волгоград.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Очевидно, что сборная Саудовской Аравии по изначальным раскладам – аутсайдер своей группы, но сенсаций ведь никто не отменял. Правда, для этого дружине Хуана Антонио Пицци нужен «быстрый старт» и победа в матче открытия над Россией. Судьба Саудовской Аравии во многом решится уже в первый день чемпионата мира: если сумеют огорчить хозяев, то поборются за выход в следующий этап. Проиграют – и пойдут по предначертанному многочисленными прогнозами пути.

Прогноз «Соккер.ру»: не выйдут из группы и, скорее всего, займут последнее место.